  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Санчо забил дебютный гол за МЮ в АПЛ. У Джейдона два гола после увольнения Сульшера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Санчо забил дебютный гол за МЮ в АПЛ. У Джейдона два гола после увольнения Сульшера

Англия
(1 голосов)

Вингер отметился забитым мячом в игре с "Челси"

Санчо забил дебютный гол за МЮ в АПЛ. У Джейдона два гола после увольнения Сульшера

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 13-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с лондонским "Челси" - 1:1.

Забитым мячем за "красных дьяволов" отметился Джейдон Санчо - английский вингер поразил ворота "пенсионеров" на 50-й минуте встречи.

Этот гол стал дебютным для Санчо в рамках АПЛ за "МЮ". Ранее, Джейдон отметился первым голом за "Юнайтед" в Лиге чемпионов - в игре с "Вильярреалом".

Примечательно, что после увольнения Сульшера с поста главного тренера "Ман Юнайтед" Санчо забил два гола, а до этого не мог отличиться 14 игр в футболке английской команды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...