Санчо забил дебютный гол за МЮ в АПЛ. У Джейдона два гола после увольнения Сульшера

В рамках 13-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с лондонским "Челси" - 1:1.

Забитым мячем за "красных дьяволов" отметился Джейдон Санчо - английский вингер поразил ворота "пенсионеров" на 50-й минуте встречи.

Этот гол стал дебютным для Санчо в рамках АПЛ за "МЮ". Ранее, Джейдон отметился первым голом за "Юнайтед" в Лиге чемпионов - в игре с "Вильярреалом".

Примечательно, что после увольнения Сульшера с поста главного тренера "Ман Юнайтед" Санчо забил два гола, а до этого не мог отличиться 14 игр в футболке английской команды.