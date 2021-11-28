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Санчо забил дебютный гол за МЮ в АПЛ. У Джейдона два гола после увольнения Сульшера
Вингер отметился забитым мячом в игре с "Челси"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 13-го тура чемпионата Англии
Забитым мячем за "красных дьяволов" отметился Джейдон Санчо - английский вингер поразил ворота "пенсионеров" на 50-й минуте встречи.
Этот гол стал дебютным для Санчо в рамках АПЛ за "МЮ". Ранее, Джейдон отметился первым голом за "Юнайтед" в Лиге чемпионов - в игре с "Вильярреалом".
Примечательно, что после увольнения Сульшера с поста главного тренера "Ман Юнайтед" Санчо забил два гола, а до этого не мог отличиться 14 игр в футболке английской команды.
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