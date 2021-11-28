Мойес: Мы не пользовались моментами, а против Ман Сити их много не бывает

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" в матче 13-го тура АПЛ.

"Мастерство игроков в конечном счете нередко определяет исход матча. В "Ман Сити" хватает хороших футболистов.

Мы многое сегодня сделали правильно. Но когда у нас были шансы сделать хорошее забегание или, возможно, реализовать опасный момент, мы ими не пользовались, а против "Ман Сити" их много не бывает. Но мы приложили все необходимые усилия для этого.

Нашей задачей было сделать так, чтобы против нас было тяжело играть, но также и создать свои моменты, чтобы иметь шансы победить. Думаю, мы сделали все, что могли. Но нам также не хватало трех важных игроков, особенно Огбонны", – рассказал наставник "молотобойцев".