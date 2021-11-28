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Мойес: Мы не пользовались моментами, а против Ман Сити их много не бывает
Коуч лондонцев подвел итоги игры с "горожанами"
Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал
"Мастерство игроков в конечном счете нередко определяет исход матча. В "Ман Сити" хватает хороших футболистов.
Мы многое сегодня сделали правильно. Но когда у нас были шансы сделать хорошее забегание или, возможно, реализовать опасный момент, мы ими не пользовались, а против "Ман Сити" их много не бывает. Но мы приложили все необходимые усилия для этого.
Нашей задачей было сделать так, чтобы против нас было тяжело играть, но также и создать свои моменты, чтобы иметь шансы победить. Думаю, мы сделали все, что могли. Но нам также не хватало трех важных игроков, особенно Огбонны", – рассказал наставник "молотобойцев".
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