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Тухель: К сожалению, мы забили два гола, по одному за каждую команду

Англия
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Немецкий наставник подвел итоги ничьи с "красными дьяволами"

Тухель: К сожалению, мы забили два гола, по одному за каждую команду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал ничью с "Манчестер Юнайтед" в матче 13-го тура АПЛ.

"В футболе такое случается. К сожалению, с "Челси" это случилось дважды, то же самое было с "Бернли". Я полностью доволен нашим выступлением. Мы доминировали с первых минут, были агрессивны и атаковали без остановки. К сожалению, мы забили два гола, по одному за каждую команду.

У Рюдигера был хороший момент, если бы он забил, это бы стало фантастическим завершением фантастической игры, но нам придется проглотить результат. Мы играли очень хорошо, и я счастлив.

Мы были очень дисциплинированы и сосредоточены. Я доволен тем, что увидел, находиться на кромке поля было удовольствием. Мы не можем гарантировать результаты, но если мы будем играть так, то сможем увеличить шансы на хороший результат", – рассказал коуч "пенсионеров".

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC

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