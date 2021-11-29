Каррик: Покидать Стэмфорд Бридж и знать, что для успеха не хватило немного - это хороший знак

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик прокомментировал ничью с лондонским "Челси" в матче 13-го тура АПЛ.

"Я разочарован, честно говоря. Когда ты ведешь, но упускаешь победу в таком матче, всегда разочаровываешься. Я горжусь футболистами за то, как мы провели эту неделю. Мы в непростой ситуации, но постарались добиться максимума. Но все равно осталось горьковатое послевкусие. Мы приехали за победой. Поэтому, не стану врать, я немного раздосадован.

Я не думаю, что судья должен был ставить пенальти в наши ворота. У "Челси" было много ударов, Де Хеа два раза выручил нас – мы это и ожидали перед матчем. В остальном мы чувствовали себя достаточно комфортно.

Конечно, мы хотим выступать лучше. Но я думаю, что мы хорошо оборонялись, винить ребят не за что. Покидать этот стадион, ощущая разочарование из-за того, что для успеха не хватило немного, – это хороший знак", – рассказал наставник "красных дьяволов".