Мистер универсальность и надежность. Почему Манчестер Сити и Зинченко нужны друг другу

Александр Зинченко стал амбассадором VBET и UA-Футбол в честь этого создал спецпроект, в котором рассказывает, почему Александр в настоящее время является главной звездой украинского футбола.

"Вулверхэмптон", "Бетис", "Наполи". Александр Зинченко не раз мог покинуть "Манчестер Сити" ради стабильной игровой практики, но каждый раз заинтересованный клуб получал от игрока сборной Украины отказ. На горизонте зимнее трансферное окно-2022 и Зинченко якобы готовы подписать "Ньюкасл" и "Дженоа", ведущие борьбу за выживание в своих лигах. Но почему позиция Зинченко должна изменится? Он играет в одной из лучших команд мира, под руководством лучшего тренера эпохи, и каждый матч в клубе такого уровня – это большое личное достижение.

В качестве аргумента указывается небольшое количество игрового времени. Зинченко принял участие всего лишь в шести матчах в сезоне 2021/22, трижды он выходил в старте.

Но статистика выступлений Зинченко в "Манчестер Сити" говорит о том, что "медленный старт" – привычное для него дело. В трех из четырех сезонах в "Сити" Зинченко активнее привлекался к матчам во второй половине кампании.

В сезоне 2017/2018 Зинченко был задействован лишь в 4% матчах "Манчестер Сити" в АПЛ и Лиги чемпионов первой половины сезона, но в 38% – второй (после 31 декабря). В сезоне 2018/19 Зинченко сделал скачок с 40% до 86%, в прошлом – с 63% до 73%. Только в сезоне 2019/20 украинец меньше играл в матчах АПЛ и ЛЧ после Нового года (73% – 67%). По странному стечению обстоятельств только в этом сезоне "Манчестер Сити" с Зинченко в составе не выиграл чемпионат Англии, уступив первенство "Ливерпулю".

Гвардиола склонен доверять украинскому универсалу в важных матчах зимы-весны, когда чемпионская интрига в АПЛ закручена до предела, или в играх на выбывание в Лиге чемпионов.

"У Зинченко сильный характер, – сказал Гвардиола в одном из недавних интервью. – Кайл Уокер и Жоау Канселу проводят отличный сезон, но впереди еще много матчей, и Зинченко нам понадобится".

Так сложились обстоятельства, что в "Манчестер Сити", одной из самых богатых команд мира, нет классического флангового левого защитника. Канселу – правша, и на левом фланге он выполняет роль некого инвертированного фулбека/плеймейкера, слева может сыграть и номинальный центрбек Натан Аке. Не сразу пришел к этой позиции и Зинченко. Но как любит повторять Гвардиола, для него главное – это понимание футболистом основ футбола, а не узких рамок какой-то одной роли.

И в качестве подтверждения своей теории Гвардиола не раз приводил в пример случай Зинченко.

"Алекс боролся за то, чтобы играть в основе "Манчестер Сити". Он не раз мог уйти в другой клуб, но всегда говорил, что нет, я хочу остаться здесь. Для меня это важно. Во-вторых, он играет на чужой для себя позиции, но никогда не жалуется. В третьих, он не ошибается… Он заслуживает играть", – говорил Гвардиола весной.

Зинченко стал основным во второй половине прошлого сезона, вытеснив из основы именно Жоау Канселу, своего главного конкурента на левом фланге. Португалец обладает уникальной техникой, но иногда склонен к ошибкам и неправильным решениям, которые могут привести к потерям и контратакам на ворота "Сити". Когда в прошлом сезоне Гвардиола устал от авантюрности Канселу, он вернулся к Зинченко, так объяснив свое решение:

"Зинченко знает, как играть в футбол. Он способен всегда играть на хорошем уровне, он очень умен тактически, и не ошибается в обороне. Он знает, как помогать центральным защитникам. Он очень важный игрок для построения наших атак, он идеально понимает игру".

Когда Зинченко играет в основе, он всегда входит в число лидеров команды по количеству касаний и точных передач. Зинченко умеет контролировать темп игры, поддерживать циркуляцию мяча, и когда Гвардиола хочет владеть ситуацией на поле, он всегда знает к кому обратиться.

С первых своих дней в "Манчестер Сити" Зинченко понимал, что на адаптацию нельзя терять ни минуты. Состав "горожан" всегда был упакован очень талантливыми и амбициозными игроками, стоимостью в десятки миллионов фунтов, и ему, игроку пришедшему из "Уфы" за два млн евро, всегда нужно прилагать экстраусилия для того, чтобы быть замеченным и оцененным. Зинченко проводил многочасовые индивидуальные упражнения с Венсаном Компани и экс-ассистентом Гвардиолы Микелем Артетой, сел игрок сборной Украины и за уроки испанского, чтобы лучше понимать философию Гвардиолы.

Тренер "Манчестер Сити" ценит таких же работоспособных и увлеченных футболом личностей, как и он, поэтому старания Зинченко не остались незамеченным.

Стиль "горожан" с Гвардиолой во главе немного меняется из сезона в сезон, но Зинченко каждый раз удается адаптироваться к новым требованиям и к новым партнерам по команде. Он прекрасно взаимодействовал с Давидом Сильвой, Лероем Сане, и нет сомнений, что со 100-миллионным новичком "Сити" Джеком Грилишем украинец тоже легко найдет общий язык.

Грилиш, как и Фил Фоден, и Кевин Де Брюйне, не смогли сыграть в последнем матче Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен", поэтому Зинченко впервые за долгое время сыграл в центре поля. Так как у "Сити", помимо классических левых защитников, нет в составе и настоящей "девятки", от каждого хавбека требуется принимать участие в атаках и находить возможности для того, чтобы время от времени быть в центре ее завершения. Зинченко было неудобно, но он с готовностью принял этот вызов. И Гвардиола вновь похвалил украинца.

"У нас не было времени на дополнительные тренировки. Зинченко играл на новой для себя позиции, но в своей сборной он играет в полузащите. Он принимал хорошие решения и помогал нам, поскольку он умен. Дополнительные занятия не всегда нужны, поскольку мы знаем друг друга хорошо, знаем наши принципы и такие игроки как Зинченко достаточно умны для того, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам."

Состав топ-клуба английской Премьер-лиги – это сверхконкурентная и сверхамбициозная среда, но Зинченко всегда удавалось помимо своего образцового профессионализма демонстрировать и простые человеческие качества, быть искренним и открытым. Во время локдауна он разговаривал по зуму с юными игроками "Сити" из команды U-8, чтобы поддерживать их в тонусе и в хорошем настроении, а однажды, выполняя упражнения в одном из парков Манчестера, он организовал треугольничек с двумя тинейджерами. Зинченко пользуется популярностью у своих одноклубников, и ему действительно нравится быть частью "Манчестер Сити".

Конкурентный чемпионат, клуб с максимальными задачами, тренер с мировым именем, который ценит и уважает тебя, профессиональные и сверхталантливые партнеры по команде – разве не о такой карьере можно мечтать?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine