Претензии к работникам стадиона? Тухель объяснил, почему Жоржиньо допустил ошибку в матче с МЮ

Менеджер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал ошибку хавбека "синих" Жоржиньо, которая привела к голу "Манчестер Юнайтед" (1:1). Напомним, итальянец отвратительно принял мяч в центре поля, после чего был обокраден Джейдоном Санчо. Сам Жоржиньо и исправил свою оплошность, сравняв счет с пенальти.

"Для нас крайне необычно пропустить такой гол после подобной ошибки, особенно от Жоржиньо. Думаю, он неправильно оценил ситуацию и был ослеплен освещением, поэтому и не видел мяч в последний момент".