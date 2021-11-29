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Претензии к работникам стадиона? Тухель объяснил, почему Жоржиньо допустил ошибку в матче с МЮ

Англия
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Претензии к работникам стадиона? Тухель объяснил, почему Жоржиньо допустил ошибку в матче с МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал ошибку хавбека "синих" Жоржиньо, которая привела к голу "Манчестер Юнайтед" (1:1). Напомним, итальянец отвратительно принял мяч в центре поля, после чего был обокраден Джейдоном Санчо. Сам Жоржиньо и исправил свою оплошность, сравняв счет с пенальти.

"Для нас крайне необычно пропустить такой гол после подобной ошибки, особенно от Жоржиньо. Думаю, он неправильно оценил ситуацию и был ослеплен освещением, поэтому и не видел мяч в последний момент".

"Тем не менее, требуется настоящая смелость и характер, чтобы продолжить играть после такой ошибки, взяться исполнять пенальти в решающий момент матча. Я рад, что он смог справиться с давлением".

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Жоржиньо Фрелло Жоржиньо
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Источник:
chelseafc.com

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