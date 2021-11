Матч отменили. Лидер Тоттенхэма сделает презент паре, которая больше суток добиралась в Бернли из США

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отреагировал на твит фаната "шпор", который вместе со своей супругой прибыл в Англию из Далласа (США), чтобы посетить поединок Английской Премьер-лиги с "Бернли". Напомним, матч был запланирован на воскресенье, 28 ноября, однако встречу отменили из-за очень сильного снегопада, накрывшего газон "Терф Мур".

Болельщик признался, что путь из Штатов на Туманный Альбион занял у них 31 час. Кейн обратился к расстроенной паре:

Just been sent this tweet and absolutely gutted for you! For your commitment and to make up for the match being called off I’d like to invite you to a home game as my guest when you’re next in London ???? https://t.co/wB3c8c40HN