Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч отменили. Лидер Тоттенхэма сделает презент паре, которая больше суток добиралась в Бернли из США
"Утешительный приз"
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отреагировал на твит фаната "шпор", который вместе со своей супругой прибыл в Англию из Далласа (США), чтобы посетить поединок Английской Премьер-лиги с "Бернли". Напомним, матч был запланирован на воскресенье, 28 ноября, однако встречу отменили из-за очень сильного снегопада, накрывшего газон "Терф Мур".
Болельщик признался, что путь из Штатов на Туманный Альбион занял у них 31 час. Кейн обратился к расстроенной паре:
"Мне только что прислали это сообщение. Мне так вас жаль! За вашу преданность в рамках ситуации, я бы хотел пригласить вас на нашу домашнюю игру как моих личных гостей, когда вы вновь приедете в Лондон".
Just been sent this tweet and absolutely gutted for you! For your commitment and to make up for the match being called off I’d like to invite you to a home game as my guest when you’re next in London ???? https://t.co/wB3c8c40HN— Harry Kane (@HKane) November 28, 2021
Популярное сейчас
- Пятов и Коноплянка снялись в украинской кинокомедии
- Довбик - после 5:1 с Ворсклой: Показали свой лучший футбол
- Скромный Шахтер, ничья Шевченко, характер Реала. Главные новости за 28 ноября
- Манчестер Юнайтед подпишет контракт с Ральфом Рангником
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО