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Матч отменили. Лидер Тоттенхэма сделает презент паре, которая больше суток добиралась в Бернли из США

Англия
(1 голосов)

"Утешительный приз"

Матч отменили. Лидер Тоттенхэма сделает презент паре, которая больше суток добиралась в Бернли из США

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отреагировал на твит фаната "шпор", который вместе со своей супругой прибыл в Англию из Далласа (США), чтобы посетить поединок Английской Премьер-лиги с "Бернли". Напомним, матч был запланирован на воскресенье, 28 ноября, однако встречу отменили из-за очень сильного снегопада, накрывшего газон "Терф Мур".

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Болельщик признался, что путь из Штатов на Туманный Альбион занял у них 31 час. Кейн обратился к расстроенной паре:

"Мне только что прислали это сообщение. Мне так вас жаль! За вашу преданность в рамках ситуации, я бы хотел пригласить вас на нашу домашнюю игру как моих личных гостей, когда вы вновь приедете в Лондон".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн Бернли
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Комментарии (1)
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under21 (Львів)
29.11.2021 в 11:57
ну та, то ж не Львів-Луганськ 112им потягом їхати :)
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