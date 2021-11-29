  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Шедевр только подсластил поражение. Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шедевр только подсластил поражение. Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити – Вест Хэм, чемпионат Англии, 28 ноября 2021

Шедевр только подсластил поражение. Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити – Вест Хэм, встречавшихся в 13-м туре чемпионата Англии. Горожане владели ощутимым преимуществом, которое воплотили в два забитых мяча. Второй гол на 90-й минуте провел Фернандиньо после хорошей комбинации. Но молотобойцы успели забить гол престижа – удар у Ланзини получился очень эффектным.

Английская Премьер-лига, 13 тур
28 ноября. Стадион: "Этихад" (Манчестер)
"Манчестер Сити" – "Вест Хем Юнайтед" 2:1
Голы: Гюндоган (33), Фернандиньо (90) – Лансини (90+4)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...