Шедевр только подсластил поражение. Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити – Вест Хэм, встречавшихся в 13-м туре чемпионата Англии. Горожане владели ощутимым преимуществом, которое воплотили в два забитых мяча. Второй гол на 90-й минуте провел Фернандиньо после хорошей комбинации. Но молотобойцы успели забить гол престижа – удар у Ланзини получился очень эффектным.

Английская Премьер-лига, 13 тур

28 ноября. Стадион: "Этихад" (Манчестер)

"Манчестер Сити" – "Вест Хем Юнайтед" 2:1

Голы: Гюндоган (33), Фернандиньо (90) – Лансини (90+4)