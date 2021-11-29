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Шедевр только подсластил поражение. Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити – Вест Хэм, чемпионат Англии, 28 ноября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити – Вест Хэм, встречавшихся в 13-м туре чемпионата Англии. Горожане владели ощутимым преимуществом, которое воплотили в два забитых мяча. Второй гол на 90-й минуте провел Фернандиньо после хорошей комбинации. Но молотобойцы успели забить гол престижа – удар у Ланзини получился очень эффектным.
Английская Премьер-лига, 13 тур
28 ноября. Стадион: "Этихад" (Манчестер)
"Манчестер Сити" – "Вест Хем Юнайтед" 2:1
Голы: Гюндоган (33), Фернандиньо (90) – Лансини (90+4)
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