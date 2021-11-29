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Официально: Ральф Рангник – временный менеджер Манчестер Юнайтед

Англия
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Официально: Ральф Рангник – временный менеджер Манчестер Юнайтед

Man Utd

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Ральф Рангник – новый менеджер "Манчестер Юнайтед", об этом сообщила пресс-служба "красных дьяволов". Майкл Каррик будет руководить первой командой до тех пор, пока не будет оформлена рабочая виза Ральфа в Англии.

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Руководство "МЮ" четко делает акцент на том, что немец назначен временным наставником до конца сезона. После завершения этого периода Ральф продолжит консультировать тренерский штаб манкунианцев в течение 2 лет. Сам Рангник отметил:

"Я очень рад присоединиться к "Манчестер Юнайтед". Я сосредоточен на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба. В команде полно талантов, хорошее сочетание молодости и опыта. Хочу помочь коллективу реализовать потенциал. Также с нетерпением жду возможности поддерживать сотрудничество на консультационной основе".

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В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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Источник:
Man Utd

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