Официально: Ральф Рангник – временный менеджер Манчестер Юнайтед

Ральф Рангник – новый менеджер "Манчестер Юнайтед", об этом сообщила пресс-служба "красных дьяволов". Майкл Каррик будет руководить первой командой до тех пор, пока не будет оформлена рабочая виза Ральфа в Англии.

Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick ????????????#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021

Руководство "МЮ" четко делает акцент на том, что немец назначен временным наставником до конца сезона. После завершения этого периода Ральф продолжит консультировать тренерский штаб манкунианцев в течение 2 лет. Сам Рангник отметил: