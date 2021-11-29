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Официально: Ральф Рангник – временный менеджер Манчестер Юнайтед
Приветствуем в АПЛ!
Man Utd
Ральф Рангник – новый менеджер "Манчестер Юнайтед", об этом сообщила пресс-служба "красных дьяволов". Майкл Каррик будет руководить первой командой до тех пор, пока не будет оформлена рабочая виза Ральфа в Англии.
Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick ????????????#MUFC— Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021
Руководство "МЮ" четко делает акцент на том, что немец назначен временным наставником до конца сезона. После завершения этого периода Ральф продолжит консультировать тренерский штаб манкунианцев в течение 2 лет. Сам Рангник отметил:
"Я очень рад присоединиться к "Манчестер Юнайтед". Я сосредоточен на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба. В команде полно талантов, хорошее сочетание молодости и опыта. Хочу помочь коллективу реализовать потенциал. Также с нетерпением жду возможности поддерживать сотрудничество на консультационной основе".
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