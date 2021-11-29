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Бывший тренер Ньюкасла: Резюме Рангника не такое, чтобы сразу сказать "вау"

Англия
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Специалист считает, что Ральф не сможет помочь МЮ

Бывший тренер Ньюкасла: Резюме Рангника не такое, чтобы сразу сказать "вау"

Фото: DPA

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Бывший тренер "Ньюкасла" Грэм Сунесс прокомментировал назначение на пост исполняющего обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Ральфа Рангника.

"Резюме Рангника не такое, чтобы сразу сказать "вау", когда его видишь. Он развивает клубы в течение 5-10 лет. Но "Манчестер Юнайтед" сейчас нужно не это. Я не понимаю это назначение ни на каком уровне", — цитирует Сунесса talkSPORT.

В понедельник, 29 ноября, "МЮ" официально объявил о назначении Рангника тренером команды. Его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона, а затем он два года будет работать консультантом в английском клубе.

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В статье: Ральф Рангник Грэм Сунесс Манчестер Юнайтед
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