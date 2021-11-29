Встреча с Лобановским, гегенпрессинг, влияние на Клоппа и Тухеля. Что нужно знать о Ральфе Рангнике

“К сожалению, у “Манчестер Юнайтед” будет хороший тренер. У “Юнайтед” появится организация на поле, и это плохие новости для всех нас, – своеобразно поприветствовал назначения Ральфа Рангника в МЮ Юрген Клопп, попутно заметив, что 63-летнему специалисту будет непросто реализовать свои идеи. – Всем тренерам нужно время, чтобы работать со своими командами, но как скоро узнает Ральф, на тренировки нет времени, мы постоянно играем. Для него это будет вызов”.

Ральф Рангник до конца сезона будет главным тренером “Манчестер Юнайтед”, затем он еще два года проработает в клубе в качестве консультанта. Футбольная индустрия приветствует назначение Рангника – сложно вспомнить, когда в последний раз решение руководства МЮ было встречено с таким единодушным одобрением.

Рангника нельзя назвать тренером-суперзвездой. Но его влияние на современный футбол огромно. Идеи Рангника оказали воздействие на таких тренеров как Юрген Клопп, Томас Тухель, Юлиан Нагельсманн и многих других, его менеджерская работа в “Хоффенхайме” и “РБ Лейпциг” считается образцовой в плане организации клубной структуры и синергии всех футбольных департаментов.

В качестве временных кандидатур в шорт-листе “Юнайтед” также были Руди Гарсия, Люсьен Фавр, Эрнесто Вальверде, но вариант с Рангником был приоритетным, поскольку он способен дать толчок клубу не только как тренер, но и как менеджер, организатор и визионер.

Валерий Лобановский, футбольное откровение и статус “профессора”

Как вспоминает Рангник, на него в свое время повлиял главный тренер киевского “Динамо” Валерий Лобановской. Футбольная карьера Рангника не заладилась, он рано начал осваивать профессию тренера и в 1983 году 25-летний Рангник был играющим тренером команды шестого дивизиона “Виктория” Бакнанг. Однажды в зимнее межсезонье рядом со Штутгартом свой тренировочной сбор проводило киевское “Динамо” и “Виктория” Бакнанг была приглашена в качестве спарринг-партнера. Далее слова Рангника: “Через несколько минут после старта игры мяч вылетел в аут, и я остановился, чтобы пересчитать игроков “Динамо”. Что-то было не так. У них было 13 или 14 игроков на поле? Я ранее играл против сильных команд, всегда им проигрывал, но они иногда давали тебе передохнуть. Киев для меня стал первой командой, которая систематически шла в прессинг. Для меня это было футбольное откровение. Я понял, что в футбол можно играть совсем иначе”.

Помимо Лобановского, еще одним одним футбольным учителем Рангника был Арриго Сакки. Вместе со своим другом и коллегой Хельмутом Гроссом Рангник настолько тщательно изучал матчи “Милана” Сакки по присланным из Италии кассетам, что в итоге видеооборудование не выдержало, и сломалось.

Футбол 90-х в Германии во многом основывался на идее либеро. Только единицы вроде Фолькера Финке во “Фрайбурге” и Вольфганга Франка в “Майнце” играли в четыре защитника, но именно Рангник сделал эту систему игры мейнстримом. В 1998 году он, главный тренер лидера Бундеслиги 2 “Ульма”, появился на немецком телевидении и на тактической доске принялся объяснять принципы зональной опеки. Учительские интонации Рангника и его внешний вид побудили его недоброжелателей назвать прогрессивного тренера “профессором”, в негативном смысле (скорее как “проффесор”). “Тактика – это для плохих игроков”, ранее говорил Феликс Магат. Но после провала сборной Германии на Евро-2000 к идеям Рангника стали прислушиваться и направление Ballorientierte Raumdeckung (система зональной опеки и агрессивного прессинга) приобретало все больше последователей.

Хоффенхайм как пример строительства клуба с нуля

После трех лет в “Ганновере” и сезона в “Шальке” Рангник получил предложение от миллиардера Дитмара Хоппа, основателя компании SAP и владельца скромного клуба “Хоффенхайм” (третья лига) из деревушки населением в три тысячи жителей. 65-летний Хопп спросил у Рангника, сможет ли он вывести “Хоффенхайм” в первую Бундеслигу к его 70-летию. Рангник справился за два сезона.

Он построил с нуля медицинский департамент, скаутский департамент, инновацией для немецкого футбола было приглашение в команду спортивного психолога и видеоаналитика. Особое внимание Рангник уделял скаутингу. Когда “Хоффенхайм” был во втором дивизионе он подписал таких футболистов как Карлос Эдуардо, Луис Густаво, Демба Ба и Ведад Ибишевич.

В своем дебютном сезоне в Бундеслиге “Хоффенхайм” занял седьмое место, покорив лигу своим быстрым, вертикальным, агрессивным футболом. Это был гегенпрессинг в чистом виде. По убеждению Рангника, мяч надо отобрать в течении восьми секунд после его потери, а забить гол в течении десять секунд после отбора мяча.

The Premier League loves German coaches! Both Klopp and Tuchel were inspired by Ralf Rangnick who is known as a tactical genius in Germany that has transformed clubs into well oiled machines. ????⚽️????Will he succeed at Manchester United?#MUFC #LiverpoolFC #ChelseaFC pic.twitter.com/x50K21fXTq — DW Sports (@dw_sports) November 29, 2021

В пятом туре своего дебютного сезона в БЛ “Хоффенхайм” разгромил “Боруссию” Дортмунд Юргена Клоппа со счетом 4:1. “Именно в такой футбол я хочу играть”, – сказал Клопп после матча. Через три года он выиграет с BVB Бундеслигу, а затем выведет Дортмунд в финал Лиги чемпионов. Интересно, что в нынешнем составе “Ливерпуля” играет пять игроков, которые в свои клубы (системы Ред Булл и “Хоффенхайм”) подписывал Ральф Рангник – это Садио Мане, Роберто Фирмино, Наби Кейта, Такуми Минамино и Ибраима Конате. Жоэль Матип играл под руководством Рангника в “Шальке”.

Менеджерская работа в РБ Лейпциг

Рангник всегда был требовательным и бескомпромиссным специалистом, и “Хоффенхайм” он покинул в 2011 году после того как Дитмар Хопп без его одобрения продал в “Баварию” Луиса Густаво. Он вернулся в “Шальке” и проработал с “горняками” несколько месяцев, выиграв с ними свой единственный тренерский трофей (Кубок Германии) и вывев в команду в полуфинал Лиги чемпионов. Но на старте нового сезона Рангник покинул Гельзенкирхен из-за эмоционального и психологического истощения.

В последние десять лет Рангник провел только два сезона в качестве тренера, но именно в эти годы он создал себе репутацию крупнейшего специалиста по долгосрочному планированию развития клубов. Владелец “Ред Булла” Дитрих Матешиц изначально видел Рангника в качестве тренера “Зальцбурга”, но затем уговорил его стать спортивным директором австрийского и немецкого клубов концерна.

“Зальцбург” в это время вылетал в еврокубках от команд из Люксембурга, а “Лейпциг” был в четвертом дивизионе.

Рангник вновь принялся строить систему. Скаутинг, подготовка и развитие футболистов, поиск талантливых тренеров, академия, аналитика, новейшие технологии – его подход был всеобъемлющим. Скауты Рангника нашли таких футболистов как Забитцер, Киммих, Вернер, Мане, Упамекано, Клостерманн, Кейта и так далее. Рангник акцентировал на том, что игроков нужно подписывать на первый или второй контракт и большое внимание нужно уделять характеру и ментальным установкам футболиста. “Самый недооцененный потенциал – это ум футболиста”, – рассказывал Рангник журналисту Бену Литтлтону. – Характер влияет на то, как игрок прикладывает усилия. Есть ли у тебя страсть, желание стать лучше? Работать над собой каждый день, жить профессиональной жизнью, а не ходить в ночные клубы и выпивать? Нужна ли тебе большая машина или еще какая-то вещь для твоего эго? Если у тебя нет характера, талант не имеет значения”.

Помимо усовершенствования скаутской системы, Рангник тщательно выбирал и тренеров для основных и молодежных клубов системы “Ред Булл”. В итоге, каждый третий тренер клуба Бундеслиги 2021/22 в свое время работал на или с Рангником, это относится и к Томасу Тухелю (“Челси”), Ральфу Хазенхюттлю (“Саутгемптон”), Рогеру Шмидту (“ПСВ”) и Дэвиду Вагнеру (“Янг Бойз”). The Athletic составил карту тренерских контрактов Рангника – она просто впечатляет .

Рангник провел два сезона во главе “Лейпцига”. В 2016 году он вывел клуб в Бундеслигу и передал его Хазенхюттлю, а в сезоне 2018/19 он занял с РБ третье место в Бундеслиге, дожидаясь, пока Нагельсманн освободится от своего контракта с “Хоффенхаймом”.

Милан, консультационный бизнес и Челси

Рангник проработал в “Ред Булле” восемь лет. Потом у него был вариант с “Миланом”, но “россонери” в итоге решили довериться Пиоли, после увольнения Лэмпарда его звал “Челси” но немецкого специалиста не устроила должность и.о. главного тренера на четыре месяца. Он открыл свою компанию частного консалтинга и в последние месяцы работал с московским “Локомотивом”. Изначальное предложение “Юнайтед” Рангник отверг, и согласился на сотрудничество, только когда МЮ предложил по соглашению еще два года в качестве консультанта.

По этой графике Sky Sports очевидно, что у футбола “Манчестер Юнайтед” последних месяцев и “РБ Лейпциг” Рангника мало общего. Но в МЮ достаточно молодых и легкообучаемых футболистов, и с возрастными игроками-профессионалами (вроде Кавани и Матича) у Рангника никогда не было проблем.

Интересно, что появление Роналду на скамейке запасных в матче против “Челси” многие, в частности Гари Невилл, расценили как решение нового тренера. Однажды, когда Рангник работал в “Лейпциге”, у него спросили, подписал бы он в команду Месси или Роналду. “Никогда, – сразу ответил немец. – У нас есть лимит на зарплату. И они слишком старые”. Когда задавался этот вопрос, Роналду было 30. В феврале португальцу исполнится 37.