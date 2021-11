Встреча с Лобановским, гегенпрессинг, влияние на Клоппа и Тухеля. Что нужно знать о Ральфе Рангнике

“К сожалению, у “Манчестер Юнайтед” будет хороший тренер. У “Юнайтед” появится организация на поле, и это плохие новости для всех нас, – своеобразно поприветствовал назначения Ральфа Рангника в МЮ Юрген Клопп, попутно заметив, что 63-летнему специалисту будет непросто реализовать свои идеи. – Всем тренерам нужно время, чтобы работать со своими командами, но как скоро узнает Ральф, на тренировки нет времени, мы постоянно играем. Для него это будет вызов”.

Ральф Рангник до конца сезона будет главным тренером “Манчестер Юнайтед”, затем он еще два года проработает в клубе в качестве консультанта. Футбольная индустрия приветствует назначение Рангника – сложно вспомнить, когда в последний раз решение руководства МЮ было встречено с таким единодушным одобрением.

Рангника нельзя назвать тренером-суперзвездой. Но его влияние на современный футбол огромно. Идеи Рангника оказали воздействие на таких тренеров как Юрген Клопп, Томас Тухель, Юлиан Нагельсманн и многих других, его менеджерская работа в “Хоффенхайме” и “РБ Лейпциг” считается образцовой в плане организации клубной структуры и синергии всех футбольных департаментов.

В качестве временных кандидатур в шорт-листе “Юнайтед” также были Руди Гарсия, Люсьен Фавр, Эрнесто Вальверде, но вариант с Рангником был приоритетным, поскольку он способен дать толчок клубу не только как тренер, но и как менеджер, организатор и визионер.

Как вспоминает Рангник, на него в свое время повлиял главный тренер киевского “Динамо” Валерий Лобановской. Футбольная карьера Рангника не заладилась, он рано начал осваивать профессию тренера и в 1983 году 25-летний Рангник был играющим тренером команды шестого дивизиона “Виктория” Бакнанг. Однажды в зимнее межсезонье рядом со Штутгартом свой тренировочной сбор проводило киевское “Динамо” и “Виктория” Бакнанг была приглашена в качестве спарринг-партнера. Далее слова Рангника: “Через несколько минут после старта игры мяч вылетел в аут, и я остановился, чтобы пересчитать игроков “Динамо”. Что-то было не так. У них было 13 или 14 игроков на поле? Я ранее играл против сильных команд, всегда им проигрывал, но они иногда давали тебе передохнуть. Киев для меня стал первой командой, которая систематически шла в прессинг. Для меня это было футбольное откровение. Я понял, что в футбол можно играть совсем иначе”.

Помимо Лобановского, еще одним одним футбольным учителем Рангника был Арриго Сакки. Вместе со своим другом и коллегой Хельмутом Гроссом Рангник настолько тщательно изучал матчи “Милана” Сакки по присланным из Италии кассетам, что в итоге видеооборудование не выдержало, и сломалось.

Футбол 90-х в Германии во многом основывался на идее либеро. Только единицы вроде Фолькера Финке во “Фрайбурге” и Вольфганга Франка в “Майнце” играли в четыре защитника, но именно Рангник сделал эту систему игры мейнстримом. В 1998 году он, главный тренер лидера Бундеслиги 2 “Ульма”, появился на немецком телевидении и на тактической доске принялся объяснять принципы зональной опеки. Учительские интонации Рангника и его внешний вид побудили его недоброжелателей назвать прогрессивного тренера “профессором”, в негативном смысле (скорее как “проффесор”). “Тактика – это для плохих игроков”, ранее говорил Феликс Магат. Но после провала сборной Германии на Евро-2000 к идеям Рангника стали прислушиваться и направление Ballorientierte Raumdeckung (система зональной опеки и агрессивного прессинга) приобретало все больше последователей.

После трех лет в “Ганновере” и сезона в “Шальке” Рангник получил предложение от миллиардера Дитмара Хоппа, основателя компании SAP и владельца скромного клуба “Хоффенхайм” (третья лига) из деревушки населением в три тысячи жителей. 65-летний Хопп спросил у Рангника, сможет ли он вывести “Хоффенхайм” в первую Бундеслигу к его 70-летию. Рангник справился за два сезона.

Он построил с нуля медицинский департамент, скаутский департамент, инновацией для немецкого футбола было приглашение в команду спортивного психолога и видеоаналитика. Особое внимание Рангник уделял скаутингу. Когда “Хоффенхайм” был во втором дивизионе он подписал таких футболистов как Карлос Эдуардо, Луис Густаво, Демба Ба и Ведад Ибишевич.

В своем дебютном сезоне в Бундеслиге “Хоффенхайм” занял седьмое место, покорив лигу своим быстрым, вертикальным, агрессивным футболом. Это был гегенпрессинг в чистом виде. По убеждению Рангника, мяч надо отобрать в течении восьми секунд после его потери, а забить гол в течении десять секунд после отбора мяча.

The Premier League loves German coaches! Both Klopp and Tuchel were inspired by Ralf Rangnick who is known as a tactical genius in Germany that has transformed clubs into well oiled machines. ????⚽️????Will he succeed at Manchester United?#MUFC #LiverpoolFC #ChelseaFC pic.twitter.com/x50K21fXTq