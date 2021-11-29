Спортивный директор МЮ: Рангник — один из самых уважаемых тренеров и новаторов в европейском футболе

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто высказался о назначении Ральфа Рангника на пост главного тренера команды. Немец будет работать с "МЮ" до конца сезона.

"Ральф — один из самых уважаемых тренеров и новаторов в европейском футболе. Он был нашим кандидатом номер один на пост временного тренера. Это говорит о его бесценных лидерских и технических навыках, которые он привнесёт из почти четырёх десятилетий опыта в клубном управлении и тренерской деятельности.

Все в клубе с нетерпением ждут начала работы с ним в нынешнем сезоне, а затем ещё два года в качестве консультанта", — цитирует Мерто официальный сайт "красных дьяволов".

Сегодня, 29 ноября, "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Рангника на пост исполняющего обязанности главного тренера клуба.