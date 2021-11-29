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Лэмпард: Всегда был фанатом Месси, но если посмотреть на важные голы Роналду, отдам предпочтение ему
Менеджер сделал выбор между португальцем и аргентинцем
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший игрок и главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду в контексте борьбы за Золотой мяч.
"Вы знаете, что я всегда был фанатом Месси.
Но на самом деле, если посмотреть на результативность Роналду и его голы в важных матчах, в больших финалах и полуфиналах, теперь я бы отдал предпочтение ему", – сказал Лэмпард для Sky Sports.
Напомним, что церемония вручения Золотого мяча начнется в 21:30 по киевскому времени.
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