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Лэмпард: Всегда был фанатом Месси, но если посмотреть на важные голы Роналду, отдам предпочтение ему

Англия
(2 голосов)

Менеджер сделал выбор между португальцем и аргентинцем

Лэмпард: Всегда был фанатом Месси, но если посмотреть на важные голы Роналду, отдам предпочтение ему

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший игрок и главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду в контексте борьбы за Золотой мяч.

"Вы знаете, что я всегда был фанатом Месси.

Но на самом деле, если посмотреть на результативность Роналду и его голы в важных матчах, в больших финалах и полуфиналах, теперь я бы отдал предпочтение ему", – сказал Лэмпард для Sky Sports.

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Напомним, что церемония вручения Золотого мяча начнется в 21:30 по киевскому времени.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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