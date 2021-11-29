Лэмпард: Всегда был фанатом Месси, но если посмотреть на важные голы Роналду, отдам предпочтение ему

Бывший игрок и главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду в контексте борьбы за Золотой мяч.

"Вы знаете, что я всегда был фанатом Месси.

Но на самом деле, если посмотреть на результативность Роналду и его голы в важных матчах, в больших финалах и полуфиналах, теперь я бы отдал предпочтение ему", – сказал Лэмпард для Sky Sports.

Напомним, что церемония вручения Золотого мяча начнется в 21:30 по киевскому времени.