Англия
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Угадайте команду по игрокам, которые выступали за нее - квиз от UA-Футбол
На тест есть три минуты
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня мы вам предлагаем вспомнить карьеры футболистов, пройдя наш квиз. Вам будут даны три футболиста, нужно указать клуб, за который они все играли.
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Комментарии (3)
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Карикатурист (Білозерське)
30.11.2021 в 13:51
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
30.11.2021 в 13:16
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Alex_ForzaMilan (Київ)
30.11.2021 в 12:48
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