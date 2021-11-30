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Угадайте команду по игрокам, которые выступали за нее - квиз от UA-Футбол

Англия
Обновлено
(2 голосов)

На тест есть три минуты

Угадайте команду по игрокам, которые выступали за нее - квиз от UA-Футбол

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня мы вам предлагаем вспомнить карьеры футболистов, пройдя наш квиз. Вам будут даны три футболиста, нужно указать клуб, за который они все играли.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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Комментарии (3)
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Карикатурист (Білозерське)
30.11.2021 в 13:51
9/15 60%
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
30.11.2021 в 13:16
Полный бред! Кому это нужно??? Делайте тесты по украинским командам!!!
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Alex_ForzaMilan (Київ)
30.11.2021 в 12:48
9 з 15 - 60 %
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