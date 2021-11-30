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Уотфорд потерял ключевого форварда до конца года

Англия
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У игрока повреждение связок колена

Уотфорд потерял ключевого форварда до конца года

Новина українською

Нападающий "Уотфорда" Исмаила Сарр получил повреждение связок колена. Он выбыл из-за травмы минимум на месяц, сообщает Sky Sports.

Сарр получил травму 20 ноября в матче против "Манчестер Юнайтед" (4:1).

Всего в этом сезоне 23-летний нападающий провел 12 игр в АПЛ, в которых забил 5 голов.

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В статье: Уотфорд Исмаила Сарра
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