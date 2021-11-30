Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Нельзя говорить, что Лионель Месси получил Золотой мяч незаслуженно
Тренер прокомментировал вручение награды
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал решение вручить "Золотой мяч" нападающему "ПСЖ" Лионелю Месси.
"Никогда нельзя говорить, что Лионель Месси получил "Золотой мяч" незаслуженно", — цитирует испанца Marca.
Церемония вручения награды "Золотой мяч" прошла 29 ноября в Париже. В споре за трофей Месси обошел форварда "Баварии" Левандовски, который занял второе место в голосовании.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Я выиграл приз нападающему года". Левандовский сделал заявление по итогам вручения ЗМ
- Динамо хочет подписать новый контракт с Диалло
- Золотой мяч, победы Зари и Металлиста, новый тренер МЮ. Главные новости за 29 ноября
- Ярмоленко может перебраться в клуб Шевченко в зимнее трансферное окно
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...