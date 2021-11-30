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Гвардиола: Нельзя говорить, что Лионель Месси получил Золотой мяч незаслуженно

Англия
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Тренер прокомментировал вручение награды

Гвардиола: Нельзя говорить, что Лионель Месси получил Золотой мяч незаслуженно

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал решение вручить "Золотой мяч" нападающему "ПСЖ" Лионелю Месси.

"Никогда нельзя говорить, что Лионель Месси получил "Золотой мяч" незаслуженно", — цитирует испанца Marca.

Церемония вручения награды "Золотой мяч" прошла 29 ноября в Париже. В споре за трофей Месси обошел форварда "Баварии" Левандовски, который занял второе место в голосовании.

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В статье: Лионель Месси Хосеп Гвардиола Манчестер Сити ПСЖ
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