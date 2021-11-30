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Манчини может летом возглавить МЮ

Англия
(1 голосов)

Шансы возрастут, если Италия не выйдет на ЧМ

Манчини может летом возглавить МЮ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph. Шансы возрастут, если Италия не пробьется на Чемпионат мира-2022 через стыковые матчи весной.

Однако даже в том случае, если "скуадра адзурра" получит право выступать в Катаре, "МЮ" может попробовать убедить Манчини сменить работу.

Ранее сообщалось, что Манчини уже отказался возглавить "МЮ" по ходу нынешнего сезона.

Напомним, что Роберто работал в АПЛ с "Манчестер Сити" с 2009 по 2013 год и выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.

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В статье: Роберто Манчини Италия Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Источник:
telegraph.co.uk

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
30.11.2021 в 19:21
Италия выйдет на ЧМ, не выйдет Португалия.
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