Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчини может летом возглавить МЮ
Шансы возрастут, если Италия не выйдет на ЧМ
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph. Шансы возрастут, если Италия не пробьется на Чемпионат мира-2022 через стыковые матчи весной.
Однако даже в том случае, если "скуадра адзурра" получит право выступать в Катаре, "МЮ" может попробовать убедить Манчини сменить работу.
Ранее сообщалось, что Манчини уже отказался возглавить "МЮ" по ходу нынешнего сезона.
Напомним, что Роберто работал в АПЛ с "Манчестер Сити" с 2009 по 2013 год и выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.
Популярное сейчас
- Встреча с Лобановским, гегенпрессинг, влияние на Клоппа и Тухеля. Что нужно знать о Ральфе Рангнике
- Колосс пробивает дно. Ювентус падает все ниже
- Динамо хочет подписать новый контракт с Диалло
- "Терял мяч, был ленив". В Англии не оценили вклад Ярмоленко в победу Вест Хэма
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО
Новости по теме
- 13:31 Зарубежные Долг зовет. Известно, что ответил Роберто Манчини на приглашение руководства Манчестер Юнайтед
- 10:28 Зарубежные Ода радости, балансу и мотивации. Италия - не величайший чемпион, но лучшая на Евро-2020
- 02:30 Зарубежные Худшее позади. Пять преимуществ сборной Англии перед финалом Евро-2020