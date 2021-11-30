  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Пукки лишает Ньюкасл первой победы в сезоне
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Пукки лишает Ньюкасл первой победы в сезоне

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Ничья в матче аутсайдеров английской Премьер-лиги

АПЛ. Пукки лишает Ньюкасл первой победы в сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

В короткий период с 16 по 30 декабря “Ньюкасл” сыграет с “Ливерпулем”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Эвертоном”. Чтобы не завершать первый круг без побед и для появления каких-то надежд в борьбе за выживание, “сорокам” нужно было брать шесть очков в матчах с “Норвичем” (сегодня) и “Бернли” (суббота).

Но как можно рассчитывать на победу, если твой центральный защитник на девятой минуте получает глупую красную карточку за фол последней надежды? “Ньюкасл” хорошо начал матч, играл с энергией и нацеленностью на чужие ворота. Но Кларк дважды грубо ошибся за одну минуту: сначала он подарил мяч Пукки, а затем “уронил” финского форварда “Норвича” в 20 метрах от ворот. Зачем? Совсем не факт, что этот момент привел бы к голу.

Но как ни странно, “Ньюкасл” не выглядел слабее “Норвича” после удаления. Было впечатление, что гости просто не знали, как играть в большинстве, и ждали подсказок Дина Смита в перерыве. Только один опасный полумомент, когда Сарджент на дальней штанге не смог замкнуть прострел Цолиса. Оставшись вдесятером “Ньюкасл” играл прямолинейнее и опаснее, чем гости.

Пассивность и безыдейность “Норвича” привели к тому, что “Ньюкасл” повел в счете. После подачи с углового Фернандес пробил головой, а Гилмор прервал полет мяча рукой. Уилсон пробил с точки не лучшим образом, но Крул не смог потащить его удар – 1:0.

Победа вдесятером – это было бы достижение для команды, которая еще ни разу в сезоне не брала три очка. Но “Норвич” в конце матча активизировался и в итоге все же смог отыграть один мяч. Гилмор выполнил заброс в штрафную, Дубравке не удалось далеко выбить мяч, и Яннулис изящно выполнил навес на ногу Пукки – сильный удар в одно касание и 1:1.

В конце матча “Норвич” мог дважды вырывать победу, но Ле-Мелу с острого угла пробил в ногу Дубравку, а затем тот же Ле-Мелу и Рупп не смогли пробить стену защитников “Ньюкасла” на 90+6 минуте.

Дин Смит набрал пять очков в трех матчах с “Норвичем”, но сегодняшняя игра – утраченная возможность оторваться от конкурентов в борьбе за выживание.

Ни одна команда в истории АПЛ не смогла остаться в лиге после 14 матчей без побед на старте. Задача “Ньюкасла” усложняется с каждым туром.

Чемпионат Англии, 14-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”, 50757 зрителей

“Ньюкасл” – “Норвич” 1:1

Голы: Уилсон 61 (пен.) – Пукки 79

“Ньюкасл”: Дубравка – Манкильо, Шер, Кларк, Льюис – Фрейзер (Фернандес 11), Шелви, Уиллок (Хайден 73), Сен-Максимен (Альмирон 77) – Уилсон, Жоэлинтон

“Норвич”: Крул – Уильямс (Яннулис 73), Гибсон, Хэнли, Ааронс – Рупп – Цолис (Ле-Мелу 46), Маклин, Гилмор, Сарджент (Ида 68) – Пукки

Удаление: Кларк 9

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Теэму Пукки Ньюкасл Каллум Уилсон Норвич Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.11.2021 в 23:38
Голи: Вілсон 61 (пін.) – Пуккі 79 ___________________________ Що це таке (пін) ???
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...