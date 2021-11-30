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АПЛ. Пукки лишает Ньюкасл первой победы в сезоне
Ничья в матче аутсайдеров английской Премьер-лиги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В короткий период с 16 по 30 декабря “Ньюкасл” сыграет с “Ливерпулем”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Эвертоном”. Чтобы не завершать первый круг без побед и для появления каких-то надежд в борьбе за выживание, “сорокам” нужно было брать шесть очков в матчах с “Норвичем” (сегодня) и “Бернли” (суббота).
Но как можно рассчитывать на победу, если твой центральный защитник на девятой минуте получает глупую красную карточку за фол последней надежды? “Ньюкасл” хорошо начал матч, играл с энергией и нацеленностью на чужие ворота. Но Кларк дважды грубо ошибся за одну минуту: сначала он подарил мяч Пукки, а затем “уронил” финского форварда “Норвича” в 20 метрах от ворот. Зачем? Совсем не факт, что этот момент привел бы к голу.
Think Shearer summed that up pretty well - “crazy, stupid, madness”.— Stuart James (@stujames75) November 30, 2021
No guarantee he scores when through, 80 minutes to turn it around if he does.
Ridiculous.
Но как ни странно, “Ньюкасл” не выглядел слабее “Норвича” после удаления. Было впечатление, что гости просто не знали, как играть в большинстве, и ждали подсказок Дина Смита в перерыве. Только один опасный полумомент, когда Сарджент на дальней штанге не смог замкнуть прострел Цолиса. Оставшись вдесятером “Ньюкасл” играл прямолинейнее и опаснее, чем гости.
Пассивность и безыдейность “Норвича” привели к тому, что “Ньюкасл” повел в счете. После подачи с углового Фернандес пробил головой, а Гилмор прервал полет мяча рукой. Уилсон пробил с точки не лучшим образом, но Крул не смог потащить его удар – 1:0.
Победа вдесятером – это было бы достижение для команды, которая еще ни разу в сезоне не брала три очка. Но “Норвич” в конце матча активизировался и в итоге все же смог отыграть один мяч. Гилмор выполнил заброс в штрафную, Дубравке не удалось далеко выбить мяч, и Яннулис изящно выполнил навес на ногу Пукки – сильный удар в одно касание и 1:1.
В конце матча “Норвич” мог дважды вырывать победу, но Ле-Мелу с острого угла пробил в ногу Дубравку, а затем тот же Ле-Мелу и Рупп не смогли пробить стену защитников “Ньюкасла” на 90+6 минуте.
Дин Смит набрал пять очков в трех матчах с “Норвичем”, но сегодняшняя игра – утраченная возможность оторваться от конкурентов в борьбе за выживание.
Ни одна команда в истории АПЛ не смогла остаться в лиге после 14 матчей без побед на старте. Задача “Ньюкасла” усложняется с каждым туром.
⚫️⚪️ All square on Tyneside ????????#NEWNOR pic.twitter.com/At9YrDGcaf— Premier League (@premierleague) November 30, 2021
Чемпионат Англии, 14-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”, 50757 зрителей
“Ньюкасл” – “Норвич” 1:1
Голы: Уилсон 61 (пен.) – Пукки 79
“Ньюкасл”: Дубравка – Манкильо, Шер, Кларк, Льюис – Фрейзер (Фернандес 11), Шелви, Уиллок (Хайден 73), Сен-Максимен (Альмирон 77) – Уилсон, Жоэлинтон
“Норвич”: Крул – Уильямс (Яннулис 73), Гибсон, Хэнли, Ааронс – Рупп – Цолис (Ле-Мелу 46), Маклин, Гилмор, Сарджент (Ида 68) – Пукки
Удаление: Кларк 9
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