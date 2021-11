АПЛ. Пукки лишает Ньюкасл первой победы в сезоне

В короткий период с 16 по 30 декабря “Ньюкасл” сыграет с “Ливерпулем”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Эвертоном”. Чтобы не завершать первый круг без побед и для появления каких-то надежд в борьбе за выживание, “сорокам” нужно было брать шесть очков в матчах с “Норвичем” (сегодня) и “Бернли” (суббота).

Но как можно рассчитывать на победу, если твой центральный защитник на девятой минуте получает глупую красную карточку за фол последней надежды? “Ньюкасл” хорошо начал матч, играл с энергией и нацеленностью на чужие ворота. Но Кларк дважды грубо ошибся за одну минуту: сначала он подарил мяч Пукки, а затем “уронил” финского форварда “Норвича” в 20 метрах от ворот. Зачем? Совсем не факт, что этот момент привел бы к голу.

Think Shearer summed that up pretty well - “crazy, stupid, madness”.

No guarantee he scores when through, 80 minutes to turn it around if he does.

Ridiculous.