АПЛ. Пукки лишает Ньюкасл первой победы в сезоне

В короткий период с 16 по 30 декабря “Ньюкасл” сыграет с “Ливерпулем”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Эвертоном”. Чтобы не завершать первый круг без побед и для появления каких-то надежд в борьбе за выживание, “сорокам” нужно было брать шесть очков в матчах с “Норвичем” (сегодня) и “Бернли” (суббота).

Но как можно рассчитывать на победу, если твой центральный защитник на девятой минуте получает глупую красную карточку за фол последней надежды? “Ньюкасл” хорошо начал матч, играл с энергией и нацеленностью на чужие ворота. Но Кларк дважды грубо ошибся за одну минуту: сначала он подарил мяч Пукки, а затем “уронил” финского форварда “Норвича” в 20 метрах от ворот. Зачем? Совсем не факт, что этот момент привел бы к голу.

Think Shearer summed that up pretty well - “crazy, stupid, madness”.

No guarantee he scores when through, 80 minutes to turn it around if he does.

Ridiculous. — Stuart James (@stujames75) November 30, 2021

Но как ни странно, “Ньюкасл” не выглядел слабее “Норвича” после удаления. Было впечатление, что гости просто не знали, как играть в большинстве, и ждали подсказок Дина Смита в перерыве. Только один опасный полумомент, когда Сарджент на дальней штанге не смог замкнуть прострел Цолиса. Оставшись вдесятером “Ньюкасл” играл прямолинейнее и опаснее, чем гости.

Пассивность и безыдейность “Норвича” привели к тому, что “Ньюкасл” повел в счете. После подачи с углового Фернандес пробил головой, а Гилмор прервал полет мяча рукой. Уилсон пробил с точки не лучшим образом, но Крул не смог потащить его удар – 1:0.

Победа вдесятером – это было бы достижение для команды, которая еще ни разу в сезоне не брала три очка. Но “Норвич” в конце матча активизировался и в итоге все же смог отыграть один мяч. Гилмор выполнил заброс в штрафную, Дубравке не удалось далеко выбить мяч, и Яннулис изящно выполнил навес на ногу Пукки – сильный удар в одно касание и 1:1.

В конце матча “Норвич” мог дважды вырывать победу, но Ле-Мелу с острого угла пробил в ногу Дубравку, а затем тот же Ле-Мелу и Рупп не смогли пробить стену защитников “Ньюкасла” на 90+6 минуте.

Дин Смит набрал пять очков в трех матчах с “Норвичем”, но сегодняшняя игра – утраченная возможность оторваться от конкурентов в борьбе за выживание.

Ни одна команда в истории АПЛ не смогла остаться в лиге после 14 матчей без побед на старте. Задача “Ньюкасла” усложняется с каждым туром.

Чемпионат Англии, 14-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”, 50757 зрителей

“Ньюкасл” – “Норвич” 1:1

Голы: Уилсон 61 (пен.) – Пукки 79

“Ньюкасл”: Дубравка – Манкильо, Шер, Кларк, Льюис – Фрейзер (Фернандес 11), Шелви, Уиллок (Хайден 73), Сен-Максимен (Альмирон 77) – Уилсон, Жоэлинтон

“Норвич”: Крул – Уильямс (Яннулис 73), Гибсон, Хэнли, Ааронс – Рупп – Цолис (Ле-Мелу 46), Маклин, Гилмор, Сарджент (Ида 68) – Пукки

Удаление: Кларк 9