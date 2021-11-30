Рангник сможет начать тренировать МЮ только с середины декабря

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник сможет приступить к непосредственной работе с командой только в середине декабря, сообщает ESPN. У специалиста проблемы с получением визы.

Из-за того, что Рангник не тренировал с 2019 года, он не смог автоматически получить разрешение на работу в Соединенном Королевстве, теперь ему придется предстать в связи с данным вопросом перед независимой комиссией, назначенной Футбольной ассоциацией Англии.

Хотя получение визы, по сведениям источника, является в данном случае формальностью, велика вероятность, что из-за сроков осуществления процедуры присутствовать на игре "МЮ" в роли главного тренера он сможет не ранее 11 декабря, когда клуб встретится с "Норвичем".

Напомним, что Ральф возглавил "МЮ" на прошлой неделе, после того как с должности был уволен Оле-Гуннар Сульшер. Немец подписал контракт на полгода, после чего продолжит работать в клубе консультантом.