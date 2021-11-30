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Тухель – тренер года по версии ESPN
Манчини всего лишь третий, а Флик замыкает десятку
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Издание ESPN представило ежегодный список 100 лучших игроков и тренеров. Первые три места: Тухель, Гвардиола и Манчини.
Десятка лучших выглядит следующим образом:
1) Томас Тухель("Челси", Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА, 4 место в АПЛ, );
2) Пеп Гвардиола("Манчестер Сити", финал Лиги чемпионов, победа в АПЛ);
3) Роберто Манчини(Сборная Италии, победа на Евро);
4) Юрген Клопп("Ливерпуль", 3 место в АПЛ, 1/4 финала Лиги чемпионов);
5) Антонио Конте("Интер", победа в чемпионате Италии, 4 место в группе в Лиге чемпионов);
6) Юлиан Нагельсманн ("Лейпциг", 2 место в Бундеслиге, 1/8 финала Лиги чемпионов);
7) Диего Симеоне ("Атлетико", победа в Ла Лиге, 1/8 финала Лиги чемпионов);
8) Унаи Эмери ("Вильярреал", 7 место в Ла Лиге, победа в Лиге европы);
9) Лионель Скалони (сборная Аргентины, победа на Копа Америка);
10) Ханс-Дитер Флик ("Бавария", победа в Бундеслиге).
Голосование проходило среди 77 экспертов, в число которых вошли как журналисты, так и бывшие футболисты. Они выбирали из более чем 300 имен, имея возможность включить свой вариант.
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