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Тухель – тренер года по версии ESPN

Англия
(1 голосов)

Манчини всего лишь третий, а Флик замыкает десятку

Тухель – тренер года по версии ESPN

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Издание ESPN представило ежегодный список 100 лучших игроков и тренеров. Первые три места: Тухель, Гвардиола и Манчини.

Десятка лучших выглядит следующим образом:

1) Томас Тухель("Челси", Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА, 4 место в АПЛ, );

2) Пеп Гвардиола("Манчестер Сити", финал Лиги чемпионов, победа в АПЛ);

3) Роберто Манчини(Сборная Италии, победа на Евро);

4) Юрген Клопп("Ливерпуль", 3 место в АПЛ, 1/4 финала Лиги чемпионов);

5) Антонио Конте("Интер", победа в чемпионате Италии, 4 место в группе в Лиге чемпионов);

6) Юлиан Нагельсманн ("Лейпциг", 2 место в Бундеслиге, 1/8 финала Лиги чемпионов);

7) Диего Симеоне ("Атлетико", победа в Ла Лиге, 1/8 финала Лиги чемпионов);

8) Унаи Эмери ("Вильярреал", 7 место в Ла Лиге, победа в Лиге европы);

9) Лионель Скалони (сборная Аргентины, победа на Копа Америка);

10) Ханс-Дитер Флик ("Бавария", победа в Бундеслиге).

Голосование проходило среди 77 экспертов, в число которых вошли как журналисты, так и бывшие футболисты. Они выбирали из более чем 300 имен, имея возможность включить свой вариант.

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В статье: Роберто Манчини Италия Томас Тухель Челси (Лондон) Манчестер Сити Пеп Гвардиола ESPN
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Источник:
espn.com

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