АПЛ. Лидс дожал Кристал Пэлас на 90+3 минуте 

Восемь желтых карточек, тридцать фолов – матч “Лидса” с “Кристал Пэлас” получился очень бескомпромиссным и эмоциональным. Но единственный гол был забит в самом конце матча, когда казалось, что команды поделят очки.

“Лидсу” тяжело даются победы, просмотр каждого его матча – это небольшое испытание для зрителей. Отсутствие Патрика Бэмфорда дает о себе знать, и иногда сложно понять, к чему должно привести бесконечно движение футболистов “Лидса” на поле.

Появились проблемы и у “Кристал Пэлас”. Команда Патрика Виейра проиграла всего два матча в первых 12 турах (“Челси” и “Ливерпуль”), но потеряв из-за травм опорника Макартура и центрбека Андерсена проигрывает уже во втором матче подряд.

Макартур и Андерсен важны для “орлов” не только как игроки оборонительных функций. Общий баланс разрушен. Андерсен – игрок с хорошим первым пасом, Макартур хорошо связывает линии.

Матч проходил практически без моментов, пока на поле не появился Бентеке. Опытный форвард мог забивать дважды. Сначала один ударил головой рядом со штангой, затем едва не застал врасплох Мелье.

Развязка была драматичной. Как в игре “Ньюкасл” – “Норвич” экс-игрок “Челси” сыграл рукой в своей штрфной после углового (на Тайнсайде это был Гилмор, в Йоркшире – Гэхи), и Рафинья реализовал пенальти.

Третья победа “Лидса” в сезоне и команда Бьелсы отрывается от зоны вылета на пять очков.

Чемпионат Англии, 14-й тур. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Кристал Пэлас” 1:0

Гол: Рафинья 90+3 (пен.)

“Лидс”: Мелье – Даллас, Льоренте, Купер, Стрейк (Фирпо 46) – Филлипс – Рафинья, Форшоу, Клих (Родриго 46), Джеймс – Робертс (Крессуэлл 90+5)

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Гэхи, Томкинс, Уорд – Галлахер, Куяте, Шлупп (Хьюз 80) – Эдуар (Бентеке 67), Заа, Айю (Олисе 90)

Предупреждения: Стрейк 42, Фирпо 48, Даллас 72, Робертс 87, Форшоу 90+6 – Уорд 37, Галлахер 39, Гэхи 90+3