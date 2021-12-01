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Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа открыл киберспортивный клуб
Испанец шарит тренды
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа объявил о создании киберспортивного клуба Rebels Gaming Club (RGC)
Офис RGC будет базироваться в столице Испании, клуб откроет составы по таким играм как League of Legends, Valorant и Rainbow Six Siege. Сам Давид отметил:
"Цифровая эпоха и новые технологии организовали пространство для игрового поля, которое можно использовать для открытия новых возможностей. Мы хотим, чтобы Rebels Gaming Club занял свое место среди глобальных клубов – не только из-за возможности конкурировать на самом высоком уровне, но и из-за того, чтобы вдохновлять и развивать молодые таланты".
• Create • Explore • Rebel • Compete •— Rebels Gaming (@RebelsGaming_gg) November 30, 2021
Rebels Gaming by @D_DeGea #BeRebels ♦️ pic.twitter.com/CIbUFGUUel
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