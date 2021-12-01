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Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа открыл киберспортивный клуб

Англия
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Испанец шарит тренды

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа открыл киберспортивный клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

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Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа объявил о создании киберспортивного клуба Rebels Gaming Club (RGC)

Офис RGC будет базироваться в столице Испании, клуб откроет составы по таким играм как League of Legends, Valorant и Rainbow Six Siege. Сам Давид отметил:

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"Цифровая эпоха и новые технологии организовали пространство для игрового поля, которое можно использовать для открытия новых возможностей. Мы хотим, чтобы Rebels Gaming Club занял свое место среди глобальных клубов – не только из-за возможности конкурировать на самом высоком уровне, но и из-за того, чтобы вдохновлять и развивать молодые таланты".

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В статье: Давид де Хеа Манчестер Юнайтед
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