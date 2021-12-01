Тухель – о том, кто заменит Чилвелла, и сложностях ситуации с продлением контракта Кристенсена

Менеджер "Челси" Томас Тухель отметил, что Андреас Кристенсен пропустил три последних поединка "синих" из-за переговоров о продлении контракта:

"Хороших новостей пока нет. Мы уже достаточно долго ждем, хотя еще несколько недель назад казалось, что мы все хотим одного и того же. Это право Андреаса: действовать так, как он считает нужным – на поле и за его пределами. Он говорит, что любит "Челси". Говорит, что хочет остаться и играть важную роль. Он уже является большой частью топ-клуба. Я думаю, что он нам прекрасно подходит и что он еще не закончил свой этап в Лондоне".

Также немец рассказал, кто заменит левого защитника Бена Чилвелла, который из-за травмы крестообразных связок колена выбыл минимум на 6-8 недель. Видимо, Эмерсона из аренды возвращать не планируют:

"У нас есть Алонсо, он играл в стартовом составе, когда у Чилли были проблемы с физическими кондициями. Мы ему доверяем, он знает, как побеждать в АПЛ. Маркос очень опытный. Думаю, Хадсон-Одои может играть на позиции вингбека".

При этом журналист The Telegraph Мэтт Лоу сообщает: Тухель считает, что Антонио Рюдигер, контракт которого так же, как и у Кристенсена, истекает летом, не менял свое поведение во время переговоров.