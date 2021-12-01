  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Защитник Тоттенхэма пропустит остаток сезона из-за травмы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Тоттенхэма пропустит остаток сезона из-за травмы

Англия
(1 голосов)

Кристиан Ромеро выбыл на длительный срок

Защитник Тоттенхэма пропустит остаток сезона из-за травмы

Фото: We are follow united / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал о травме защитника команды Кристиана Ромеро.

"Травма серьезная, и жаль, потому что он для нас важный игрок... Ему нужно много времени для того, чтоб снова начать играть. В 2021 году Ромеро уже не сыграет. Возможно вернется в январе или февраль 2022, я точно не знаю", — приводит слова тренер Twitter Football Daily.

23-летний Ромеро получил травму в матче сборной Аргентины с Бразилией (0:0) в отборочном турнире ЧМ-2022. Врачи диагностировали футболисту повреждение левого бедра.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Кристиан Ромеро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...