Защитник Тоттенхэма пропустит остаток сезона из-за травмы

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал о травме защитника команды Кристиана Ромеро.

"Травма серьезная, и жаль, потому что он для нас важный игрок... Ему нужно много времени для того, чтоб снова начать играть. В 2021 году Ромеро уже не сыграет. Возможно вернется в январе или февраль 2022, я точно не знаю", — приводит слова тренер Twitter Football Daily.

23-летний Ромеро получил травму в матче сборной Аргентины с Бразилией (0:0) в отборочном турнире ЧМ-2022. Врачи диагностировали футболисту повреждение левого бедра.