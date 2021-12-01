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Рубен Диаш – лучший центральный защитник года по версии ESPN
Ван Дейк десятый
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Издание ESPN представило ежегодный список 100 лучших игроков и тренеров. Первые три места: Рубен Диас, Маркиньос и Джорджо Кьеллини.
Десятка лучших выглядит следующим образом:
1. Рубен Диаш ("Манчестер Сити");
2. Маркиньос ("ПСЖ");
3. Джорджо Кьеллини ("Ювентус");
4. Рафаэль Варан ("Реал"/"Манчестер Юнайтед");
5. Антонио Рюдигер ("Челси");
6. Давид Алаба ("Бавария"/"Реал");
7. Калиду Кулибали ("Наполи");
8. Тиаго Силва ("Челси");
9. Леонардо Бонуччи ("Ювентус");
10. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").
Голосование проходило среди 77 экспертов, в число которых вошли как журналисты, так и бывшие футболисты. Они выбирали из более чем 300 имен, имея возможность включить свой вариант.
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