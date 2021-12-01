  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рубен Диаш – лучший центральный защитник года по версии ESPN
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рубен Диаш – лучший центральный защитник года по версии ESPN

Англия
(1 голосов)

Ван Дейк десятый

Рубен Диаш – лучший центральный защитник года по версии ESPN

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Издание ESPN представило ежегодный список 100 лучших игроков и тренеров. Первые три места: Рубен Диас, Маркиньос и Джорджо Кьеллини.

Десятка лучших выглядит следующим образом:

1. Рубен Диаш ("Манчестер Сити");

2. Маркиньос ("ПСЖ");

3. Джорджо Кьеллини ("Ювентус");

4. Рафаэль Варан ("Реал"/"Манчестер Юнайтед");

5. Антонио Рюдигер ("Челси");

6. Давид Алаба ("Бавария"/"Реал");

7. Калиду Кулибали ("Наполи");

8. Тиаго Силва ("Челси");

9. Леонардо Бонуччи ("Ювентус");

10. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").

Голосование проходило среди 77 экспертов, в число которых вошли как журналисты, так и бывшие футболисты. Они выбирали из более чем 300 имен, имея возможность включить свой вариант.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин) Маркиньос Манчестер Сити ПСЖ ESPN Рубен Диаш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...