Рубен Диаш – лучший центральный защитник года по версии ESPN

Издание ESPN представило ежегодный список 100 лучших игроков и тренеров. Первые три места: Рубен Диас, Маркиньос и Джорджо Кьеллини.

Десятка лучших выглядит следующим образом:

1. Рубен Диаш ("Манчестер Сити");

2. Маркиньос ("ПСЖ");

3. Джорджо Кьеллини ("Ювентус");

4. Рафаэль Варан ("Реал"/"Манчестер Юнайтед");

5. Антонио Рюдигер ("Челси");

6. Давид Алаба ("Бавария"/"Реал");

7. Калиду Кулибали ("Наполи");

8. Тиаго Силва ("Челси");

9. Леонардо Бонуччи ("Ювентус");

10. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").

Голосование проходило среди 77 экспертов, в число которых вошли как журналисты, так и бывшие футболисты. Они выбирали из более чем 300 имен, имея возможность включить свой вариант.