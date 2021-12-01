АПЛ. Вест Хэм упустил победу над Брайтоном, ничья Саутгемптона и Лестера

“Вест Хэму” еще ни разу не удалось победить “Брайтон” в английской Премьер-лиги. Сегодня “хаммерс” были очень близки к тому, чтобы прервать эту любопытную серию, но францзуский форвард “чаек” Мопе на 89-й минуте забил красивый гол через себя и сравнял счет.

Первый тайм был просто ужасным для гостей. На пятой минуте “Вест Хэм” забил свой очередной гол после углового (кросс на ближнюю штангу Форнальса, и Соучек пробил головой), счет 2:0 мог делать Фональс, но сильно пробил в перекладину, затем из-за травм “Брайтон” потерял Сармиенто (это был его дебютный старт в АПЛ) и Уэбстера.

Но “Брайтон” не сломался, и после перерыва команда Поттера доминировала на поле, но как всегда “чаек” подводила реализация и решения в последней трети.

Последнюю 15-минутку лучше провел “Вест Хэм” и команда Мойеса не раз могла забивать второй мяч, но в итоге пропустила – Лэмпти забросил мяч в штрафную, а Мопе показал чудо-технику. 1:1 – “Брайтон” не выигрывает в девятом туре подряд, но этой ничьей можно гордиться. После победы над “Ливерпулем” “Вест Хэм” не может взять три очка в третьем туре подряд.

Ничейный результат был зафиксирован и еще в двух матчах. Странную голевую феерию выдали “Саутгемптон” и “Лестер”. Центрбеки Беднарек и Эванс забили по голу-близнецу (атака вторым темпом после углового и хаос в штрафной соперника), затем Адамс в падении замкнул навес Редмонда, но на старте второго тайма не менее замечательный гол оформил Мэддисон, обыграв соперника, и пробив в ближний угол.

“Лестер” продолжает много пропускать (25 голов в 14 турах) и терять очки там, где раньше уверенно побеждал.

FULL-TIME Southampton 2-2 Leicester



Southampton went ahead twice but James Maddison's solo goal means it finishes level#SOULEI pic.twitter.com/5mBYQVuPwY — Premier League (@premierleague) December 1, 2021

Во второй подряд игре с аутсайдером теряет очки “Вулверхэмптон”. После 0:0 с “Норвичем” в прошлом туре, “волки” расписали такую же безголевую ничейку с “Бернли” (0:0). Обе команды имели большие проблемы с креативом, поэтому счет в полной мере отображает происходившее на поле.

Чемпионат Англии, 14-й тур

Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Брайтон” 1:1

Голы: Соучек 5 – Мопе 89

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Доусон, Зума, Джонсон – Соучек, Райс – Боуэн, Бенрахма (Лансини 76), Форнальс (Масуаку 77) – Антонио

“Брайтон”: Санчес – Кукурелья, Данк, Уэбстер (Даффи 36), Велтман (Лэмпти 70) – Модер, Биссума – Троссард, Лаллана, Сармиенто (Марч 13) – Мопе

Предупреждение: Антонио 90+6 – Мопе 90

Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Бернли” 0:0

“Вулверхэмптон”: Са – Килмэн, Коуди, Саисс – Семеду, Дендокер, Моутиньо, Аит-Нури – Траоре, Хименес, Хван (Тринкау 84)

“Бернли”: Поуп – Тэйлор, Ми, Коллинз, Лоутон – Макнил, Корк, Браунхилл, Гудмундссон (Выдра 72) – Корне (Леннон 85), Вуд (Родригес 62)

Предупреждения: Хван 18, Килмэн 86 – Ми 7, Лоутон 18, Родригес 64

Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Лестер” 2:2

Голы: Беднарек 3, Адамс 34 – Эванс 22, Мэддисон 49

“Саутгемптон”: Маккарти – Ливраменто, Беднарек (Лианко 85), Салису, Уокер-Питерс – Телла (Броя 64), Уорд-Проуз, Ромеу, Редмонд – Адам Армстронг (Эльюнусси 73), Адамс

“Лестер”: Шмейхель – Томас, Сеюнджю, Эванс, Кастань – Ндиди, Сумаре (Дьюсбери-Холл 46) – Барнс (Дака 75), Мэддисон, Лукман (Перес 61) – Варди

Предупреждения: Ромеу 48 – Лукман 55, Ндиди 82, Дьюсбери-Холл 90+3