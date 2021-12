АПЛ. Вест Хэм упустил победу над Брайтоном, ничья Саутгемптона и Лестера

“Вест Хэму” еще ни разу не удалось победить “Брайтон” в английской Премьер-лиги. Сегодня “хаммерс” были очень близки к тому, чтобы прервать эту любопытную серию, но францзуский форвард “чаек” Мопе на 89-й минуте забил красивый гол через себя и сравнял счет.

Первый тайм был просто ужасным для гостей. На пятой минуте “Вест Хэм” забил свой очередной гол после углового (кросс на ближнюю штангу Форнальса, и Соучек пробил головой), счет 2:0 мог делать Фональс, но сильно пробил в перекладину, затем из-за травм “Брайтон” потерял Сармиенто (это был его дебютный старт в АПЛ) и Уэбстера.

Но “Брайтон” не сломался, и после перерыва команда Поттера доминировала на поле, но как всегда “чаек” подводила реализация и решения в последней трети.

Последнюю 15-минутку лучше провел “Вест Хэм” и команда Мойеса не раз могла забивать второй мяч, но в итоге пропустила – Лэмпти забросил мяч в штрафную, а Мопе показал чудо-технику. 1:1 – “Брайтон” не выигрывает в девятом туре подряд, но этой ничьей можно гордиться. После победы над “Ливерпулем” “Вест Хэм” не может взять три очка в третьем туре подряд.

Ничейный результат был зафиксирован и еще в двух матчах. Странную голевую феерию выдали “Саутгемптон” и “Лестер”. Центрбеки Беднарек и Эванс забили по голу-близнецу (атака вторым темпом после углового и хаос в штрафной соперника), затем Адамс в падении замкнул навес Редмонда, но на старте второго тайма не менее замечательный гол оформил Мэддисон, обыграв соперника, и пробив в ближний угол.

“Лестер” продолжает много пропускать (25 голов в 14 турах) и терять очки там, где раньше уверенно побеждал.

