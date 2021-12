Искры вместо конструктива – классика декабря. АПЛ. Уотфорд – Челси 1:2

Хозяева начали встречу с места в карьер, как и в успешном для себя поединке с "Манчестер Юнайтед" (4:1). Безусловно, Раньери не волшебник, чтобы суметь поставить в "Уотфорде" прессинг всего за два месяца, однако основные элементы давления высоким блоком в игре "шершней" абсолютно точно уже появились. На стартовом отрезке матча "Челси" непривычно для себя оказался зажат в собственной штрафной площадке: Алонсо не успел накрыть прострел Клеверли, Чалобе пришлось блокировать выстрел Педро; затем Менди в потрясающем прыжке потащил отскок от Аспиликуэты. Гости вышли на игру очень сонными.

На 12-й минуте матча Мазина на ровном месте дернул мышцу во время исполнения подачи. На газон выскочили медики "Уотфорда", чтобы помочь футболисту хозяев. В этот же момент Маркос Алонсо на противоположном краю поля обратил внимание судейской бригады, партнеров и соперников на трибуну "Викаридж Роуд" – дело в том, что у одного из болельщиков случился сердечный приступ. Под аплодисменты стадиона на место происшествия ринулись врачи "Челси", поединок был приостановлен.

