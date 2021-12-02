Искры вместо конструктива – классика декабря. АПЛ. Уотфорд – Челси 1:2

Хозяева начали встречу с места в карьер, как и в успешном для себя поединке с "Манчестер Юнайтед" (4:1). Безусловно, Раньери не волшебник, чтобы суметь поставить в "Уотфорде" прессинг всего за два месяца, однако основные элементы давления высоким блоком в игре "шершней" абсолютно точно уже появились. На стартовом отрезке матча "Челси" непривычно для себя оказался зажат в собственной штрафной площадке: Алонсо не успел накрыть прострел Клеверли, Чалобе пришлось блокировать выстрел Педро; затем Менди в потрясающем прыжке потащил отскок от Аспиликуэты. Гости вышли на игру очень сонными.

На 12-й минуте матча Мазина на ровном месте дернул мышцу во время исполнения подачи. На газон выскочили медики "Уотфорда", чтобы помочь футболисту хозяев. В этот же момент Маркос Алонсо на противоположном краю поля обратил внимание судейской бригады, партнеров и соперников на трибуну "Викаридж Роуд" – дело в том, что у одного из болельщиков случился сердечный приступ. Под аплодисменты стадиона на место происшествия ринулись врачи "Челси", поединок был приостановлен.

Play is paused here at Vicarage Road owing to a medical emergency in the crowd.



[13'] — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 1, 2021

Команды ушли в подтрибунное помещение и отказывались возвращаться, пока не прояснится информация о здоровье пострадавшего. Незапланированная пауза продлилась около полчаса, к счастью, его в стабильном состоянии увезли в больницу на машине скорой помощи. Эриксен, Агуэро, Кулач; аналогичный случай с болельщиком во время недавнего поединка "Ньюкасла" и "Тоттенхэма", в конце концов, такая же задержка в начале второго тайма в матче между "Саутгемптоном" и "Лестером" в текущем туре. Беспокойно, что такая проблема вцепилась в футбол в 2021 году.

Внеплановый перерыв ожидаемо пошел на пользу "Челси". "Синие" хотя бы активнее задвигались в поиске свободных зон, более-менее перебрались на половину поля хозяев, выровняли владение, однако контролем над игрой и не пахло, центр в лице Сауля и Лофтус-Чика (РЛЧ) напоминал дырявое решето. Тем не менее, Тухелю и компании стоит поблагодарить за активность Маунта: сначала Мейсон нашел пространство под углом во владениях Бахманна и угодил в штангу, а затем успешно завершил отличную комбинацию одноклубников (0:1). Рюдигер забросил мяч на Алонсо, Маркос отыскал одинокого Хавертца, а Кай выкатил англичанину под расстрел Бахманна. Почти сразу же Пулишич и все тот же Хавертц выскочили 2 в 2, но Кристиан передержал снаряд в ногах, а немец плохо открылся под передачу. Да-да, пресловутое принятие решений на финальной трети поля.

"Уотфорд" абсолютно не отчаялся и в том же духе продолжил находить шансы у ворот "Челси". Хозяева зарабатывали корнеры и стандарты, пристрелку под занавес первого тайма начал Роуз (сэйв Менди), а успешно ее закончил Деннис. Экс-игрок "Зари" завершил контратаку 4 в 3, отправив мяч в угол ворот Эдуара "сквозь" Рюдигера (1:1). Крайне справедливо, гости не заслужили уйти на перерыв, ведя в счете на табло. Плюс еще Сиссоко мог и вовсе вывести хозяев вперед, ему помешал вратарь.

Goal number six of the season for Emmanuel Dennis! ????????????#WATCHE pic.twitter.com/59NTAjKxfM — Watford Football Club (@WatfordFC) December 1, 2021

Во второй половине встречи грамотного футбола было по минимуму, скорее, эта 45-минутка в исполнении "Уотфорда" и "Челси" напоминала жесткий стиль АПЛ 20-летней давности: лонгболлы, выносы, подкаты, травмы, борьба. Между таймами Тухель исполнил желание болельщиков "синих" и заменил Сауля на Тьяго Силву, подняв Чалобу в опорную зону, однако Трево продержался там недолго и сам уступил место на поле Зиешу из-за растяжения задней поверхности бедра. И сам Хаким имел повод поваляться на газоне, также в одном из эпизодов стонал от боли Менди. Вообще-то, "шершни" не стеснялись играть грубо – Трост-Эконг мог получать вторую желтую карточку за откровенный вынос Пулишича прямо в рекламный щит.

Повторимся, привычного контроля событий от "пенсионеров" не наблюдалось, однако более высокого напора, чем у соперника, для второго забитого гостям хватило. Маунт оформил для себя 1+1 по системе "гол + пас", именно благодаря нацеленному прострелу от Мейсона прошил голкипера "Уотфорда" Зиеш (1:2). "Челси" много перестраивался по ходу второго тайма, к примеру, Пулишич доигрывал встречу правым вингбеком – ради результата Тухель даже бросил в бой Лукаку, хоть как раз и Ромелу мало чем запомнился.

Да, лондонцы явно прибыли на "Викаридж Роуд" вымотанными напряженным календарем, но не отметить старания хозяев будет настоящим преступлением. После перерыва подопечные Раньери создали два опасных момента: Клеверли не опередил в дуэли 1 на 1 Менди, также Эдуар парировал залп Куцки со штрафного. Вязкий матч, в котором класс "Челси" все-таки взял верх.

АПЛ, 14-й тур.

Стадион: "Викаридж Роуд" (Уотфорд)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Уотфорд" – "Челси" 1:2

Голы: Деннис (43) – Маунт (29), Зиеш (72)

"Уотфорд": Бахманн – Фемения, Трост-Эконг, Каткарт, Мазина (Роуз, 12) – Луза (Куцка, 73) – Деннис, Клеверли (Нгакиа, 85), Сиссоко, Педро – Кинг

"Челси": Менди – Чалоба (Зиеш, 60), Кристенсен, Рюдигер – Аспиликуэта (Лукаку, 69), Лофтус-Чик, Сауль (Силва, 46), Алонсо – Маунт, Пулишич – Хавертц

Предупреждения: Луза (45), Трост-Эконг (45+4), Клеверли (84), Роуз (84) – Сауль (16), Алонсо (45+2), Зиеш (65)