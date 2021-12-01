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Матч Уотфорд – Челси прерван. Фанату стало плохо
Возможно сердечный приступ
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Домашняя игра "Уотфорда" против "Челси"(0:0 к 13 минуте первого тайма) была прервана из-за проблем со здоровьем у одного из болельщиков, сообщает Sky Sports.
Игра была прервана на 13-й минуте после того, как игроки обратили внимание главного арбитра Дэвида Кута на необходимость оказания медицинской помощи одному из зрителей.
Сообщается, что первым инициативу проявил защитник "Челси" Маркос Алонсо.
Пока болельщику оказывалась медицинская помощь, игроки по указанию судьи покинули поле и к настоящему моменту еще не вернулись.
Play is paused here at Vicarage Road owing to a medical emergency in the crowd.— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 1, 2021
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