Португальские ювелиры. Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Астон Вилла - Манчестер Сити, встречавшихся в 14-м туре английской Премьер-лиги. Горожане обеспечили себе комфортное преимущество по итогам первого тайма. Сначала центрбек Диаш пробил на точность из-за пределов штрафной, а затем эффектно слета пробил Бернарду Силву. Команда Джеррарда в начале второго тайма отыграла один гол благодаря интересно разыгранному угловому, но сравнять счет горожане не разрешили. Александр Зинченко отыграл весь матч.

Английская Премьер-лига. 14-й тур

Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2

Голы: Уоткинс 47 – Диаш 27, Силва 43