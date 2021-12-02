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Португальские ювелиры. Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Астон Вилла - Манчестер Сити, чемпионат Англии, 1.12.2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Астон Вилла - Манчестер Сити, встречавшихся в 14-м туре английской Премьер-лиги. Горожане обеспечили себе комфортное преимущество по итогам первого тайма. Сначала центрбек Диаш пробил на точность из-за пределов штрафной, а затем эффектно слета пробил Бернарду Силву. Команда Джеррарда в начале второго тайма отыграла один гол благодаря интересно разыгранному угловому, но сравнять счет горожане не разрешили. Александр Зинченко отыграл весь матч.
Английская Премьер-лига. 14-й тур
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2
Голы: Уоткинс 47 – Диаш 27, Силва 43
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