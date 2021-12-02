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Дерби без интриги. Эвертон - Ливерпуль 1:4. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Эвертон - Ливерпуль, чемпионат Англии, 1.12.2021

Дерби без интриги. Эвертон - Ливерпуль 1:4. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча Эвертон - Ливерпуль в рамках 14-го тура АПЛ. Как часто случается в последнее время, ириски не смогли навязать борьбу соседям – команда Клоппа доминировала и одержала убедительную победу. Снова выделялся Мохамед Салах, оформивший дубль. В общей сложности на его счету в текущем чемпионате уже 13 голов в 14 матчах. Жота забил свой восьмой мяч, он третий в списке бомбардиров АПЛ.

Английская Премьер-лига. 14-й тур
Эвертон – Ливерпуль 1:4
Голы: Грей 38 – Хендерсон 9, Салах 19, Салах 64, Жота 79

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Мохамед Салах Диего Жота
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