Лидеру было сложно. Уотфорд - Челси 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Уотфорд - Челси, которые встречались в 14-м туре английской Премьер-лиги. Хозяева действовали очень смело в противостоянии с лидером чемпионата, но все же уступили. Героем Челси стал Мейсон Маунт, который открыл счет, а во втором тайме, после того как бывший форвард Зари Деннис Бонавентуре сравнял, ассистировал Зиеху. Аристократы продолжают лидировать, но их преимущество над Челси составляет только одно очко.

Английская Премьер-лига. 14-й тур

Уотфорд - Челси 1:2

Голы: Деннис 43 - Маунт 29, Зиех 72