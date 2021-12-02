Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидеру было сложно. Уотфорд - Челси 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Уотфорд - Челси, чемпионат Англии, 1.12.2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Уотфорд - Челси, которые встречались в 14-м туре английской Премьер-лиги. Хозяева действовали очень смело в противостоянии с лидером чемпионата, но все же уступили. Героем Челси стал Мейсон Маунт, который открыл счет, а во втором тайме, после того как бывший форвард Зари Деннис Бонавентуре сравнял, ассистировал Зиеху. Аристократы продолжают лидировать, но их преимущество над Челси составляет только одно очко.
Английская Премьер-лига. 14-й тур
Уотфорд - Челси 1:2
Голы: Деннис 43 - Маунт 29, Зиех 72
Популярное сейчас
- Дзаккерони: В 1998 написал Берлускони отчет об игре Шевченко - нужно немедленно брать
- Ибрагимович: Матерацци – игрок, который может причинить вред умышленно. Однажды я ему отплатил
- Футзал. Начали с победы. Ураган в элит-раунде ЛЧ обыграл вице-чемпиона Испании
- Смерть супер-клубов. Или как Криштиану и Месси увольняют своих тренеров
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО