  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лидеру было сложно. Уотфорд - Челси 1:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидеру было сложно. Уотфорд - Челси 1:2. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Уотфорд - Челси, чемпионат Англии, 1.12.2021

Лидеру было сложно. Уотфорд - Челси 1:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Уотфорд - Челси, которые встречались в 14-м туре английской Премьер-лиги. Хозяева действовали очень смело в противостоянии с лидером чемпионата, но все же уступили. Героем Челси стал Мейсон Маунт, который открыл счет, а во втором тайме, после того как бывший форвард Зари Деннис Бонавентуре сравнял, ассистировал Зиеху. Аристократы продолжают лидировать, но их преимущество над Челси составляет только одно очко.

Английская Премьер-лига. 14-й тур
Уотфорд - Челси 1:2
Голы: Деннис 43 - Маунт 29, Зиех 72

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Уотфорд Деннис Бонавентуре Мейсон Маунт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...