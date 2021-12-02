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Оставил Моуриньо позади. Гвардиоле покорилось невероятное статистическое достижение

Англия
(2 голосов)

Пеп побеждает в 3 из 4 матчей в среднем

Оставил Моуриньо позади. Гвардиоле покорилось невероятное статистическое достижение

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 1 декабря, "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы одолел "Астон Виллу" Стивена Джеррарда (2:1) в 14-м туре Английской Премьер-лиги. В этом поединке испанский менеджер "горожан" преодолел планку в 150 побед в своем клубе в рамках Высшего дивизиона, он добрался до этой отметки быстрее всех в истории турнира.

Отметим, что на это у Гвардиолы ушло всего 203 матча. К примеру, Жозе Моуриньо для достижения аналогично результата понадобилось 230 поединков, а сэру Алексу Фергюсону – 247 встреч. Пеп тренирует "Сити" с 2016 года.

Читайте такжеАстон Вилла – Манчестер Сити 1:2. Первое поражение Джеррарда в АПЛ

Напомним, в турнирной таблице АПЛ команда Зинченко сейчас занимает второе место, набрав 32 зачетных пункта в 14 турах. У "Челси" на один балл больше.

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В статье: Хосеп Гвардиола Жозе Моуриньо Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити
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