Оставил Моуриньо позади. Гвардиоле покорилось невероятное статистическое достижение

Вчера, 1 декабря, "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы одолел "Астон Виллу" Стивена Джеррарда (2:1) в 14-м туре Английской Премьер-лиги. В этом поединке испанский менеджер "горожан" преодолел планку в 150 побед в своем клубе в рамках Высшего дивизиона, он добрался до этой отметки быстрее всех в истории турнира.

Отметим, что на это у Гвардиолы ушло всего 203 матча. К примеру, Жозе Моуриньо для достижения аналогично результата понадобилось 230 поединков, а сэру Алексу Фергюсону – 247 встреч. Пеп тренирует "Сити" с 2016 года.

Напомним, в турнирной таблице АПЛ команда Зинченко сейчас занимает второе место, набрав 32 зачетных пункта в 14 турах. У "Челси" на один балл больше.