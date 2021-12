Все еще сынок Лэмпарда? Мейсон Маунт – лучший бомбардир Челси в эру Томаса Тухеля

Полузащитник лондонского "Челси" Мейсон Маунт забил гол в ворота "Уотфорда" в рамках поединка 14-го тура Премьер-лиги, открыв счет в матче. Во втором тайме англичанин отдал результативную передачу на Хакима Зиеша, оформив, таким образом, 1+1 в этой встрече по системе "гол + пас".

Маунт забил свой десятый гол с тех пор, как "синих" возглавил Томас Тухель (январь 2021-го). 22-летний Мейсон, которого ранее многие воспринимали исключительно как протеже Фрэнка Лэмпарда, является лучшим бомбардиром пенсионеров при немецком наставнике.

