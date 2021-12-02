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Все еще сынок Лэмпарда? Мейсон Маунт – лучший бомбардир Челси в эру Томаса Тухеля
Немецкий менеджер опирается на английского хавбека
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник лондонского "Челси" Мейсон Маунт забил гол в ворота "Уотфорда" в рамках поединка 14-го тура Премьер-лиги, открыв счет в матче. Во втором тайме англичанин отдал результативную передачу на Хакима Зиеша, оформив, таким образом, 1+1 в этой встрече по системе "гол + пас".
Маунт забил свой десятый гол с тех пор, как "синих" возглавил Томас Тухель (январь 2021-го). 22-летний Мейсон, которого ранее многие воспринимали исключительно как протеже Фрэнка Лэмпарда, является лучшим бомбардиром пенсионеров при немецком наставнике.
10 - Mason Mount is Chelsea's top goalscorer under Thomas Tuchel, becoming the first player to reach double figures under the German in all competitions. Blue. pic.twitter.com/r4LK1PLZgA— OptaJoe (@OptaJoe) December 1, 2021
Маунт – воспитанник "Челси". Ранее он выступал за "Витесс" и "Дерби" на правах аренды. В стане "баранов" Мейсон тренировался под руководством Лэмпарда, после чего вместе с Фрэнком вернулся в "Челси".
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