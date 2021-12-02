Гвардиола – о победе над Астон Виллой: Стивен Джеррард – уже отличный тренер

Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал итоги матча 14-го тура АПЛ с "Астон Виллой" (2:1). Цитирует наставника "горожан" BBC.

"Мы сыграли потрясающе, ведь я знаю, насколько прекрасна "Астон Вилла". Стивен Джеррард уже отличный тренер. Наши оппоненты точно знали, что делать на поле, и они делают это очень качественно всегда. Мы провели 90 идеальных минут и не позволили мастеровитой команде создать много моментов".

"Я говорю травмированным игрокам: "Если вы не поможете победить, то это сделают игроки академии". Когда на поле отсутствуют Де Брюйне и Фоден, то нам тяжело контратаковать, однако гол Бернарду – исключительный. Мы оценим состояние тех футболистов, которые пребывают в лазарете".