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Томас Тухель – о победе над Уотфордом: В этом матче Челси украл три очка
Томас не боится признать, что его команда выглядело плохо
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Челси" Томас Тухель прокомментировал итоги матча 14-го тура АПЛ с "Уотфордом" (2:1).
"Мы оказались совершенно неготовыми к матчу. Возможно, это я не смог найти правильный подход, подобрать правильные слова. У нас в матче была пауза в связи с печальным поводом – надеюсь, болельщику уже лучше. Однако даже этот перерыв не повлиял на нас. Мы не справлялись с давлением, не могли нормально сделать первый, второй пас".
"Изменений у нас было много, но и ошибок было слишком много. Нам оставалось просто держаться и сосредоточиться на базовых вещах, повезло с победой. Этот матч я рассматриваю как явное исключение из правил. "Челси" украл 3 очка. Следующая игра уже в субботу, больше всего меня сейчас беспокоит травма Чалоба. Помимо Трево, у нас травмирован ряд основных игроков, я взволнован".
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