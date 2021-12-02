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Томас Тухель – о победе над Уотфордом: В этом матче Челси украл три очка

Англия
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Томас не боится признать, что его команда выглядело плохо

Томас Тухель – о победе над Уотфордом: В этом матче Челси украл три очка

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер "Челси" Томас Тухель прокомментировал итоги матча 14-го тура АПЛ с "Уотфордом" (2:1).

"Мы оказались совершенно неготовыми к матчу. Возможно, это я не смог найти правильный подход, подобрать правильные слова. У нас в матче была пауза в связи с печальным поводом – надеюсь, болельщику уже лучше. Однако даже этот перерыв не повлиял на нас. Мы не справлялись с давлением, не могли нормально сделать первый, второй пас".

"Изменений у нас было много, но и ошибок было слишком много. Нам оставалось просто держаться и сосредоточиться на базовых вещах, повезло с победой. Этот матч я рассматриваю как явное исключение из правил. "Челси" украл 3 очка. Следующая игра уже в субботу, больше всего меня сейчас беспокоит травма Чалоба. Помимо Трево, у нас травмирован ряд основных игроков, я взволнован".

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Уотфорд Трево Чалоба
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Источник:
BBC

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