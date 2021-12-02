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Виза получена. Известно, когда Рангник проведет первый матч во главе МЮ
Специалист решил проблемы с документами
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник решил проблемы с документами. Об этом сообщает журналист BBC Саймон Стоун в своём Twiiter.
63-летний немец получил рабочую визу. Из-за того, что Рангник не тренировал с 2019 года, он не смог автоматически получить разрешение на работу в Великобритании, поэтому он предстал в связи с данным вопросом перед независимой комиссией, назначенной Футбольной ассоциацией Англии.
Наставник "красных дьяволов" будет с трибун наблюдать за сегодняшним матчем с "Арсеналом", который начнется в 22:15. А вот уже 5 декабря в матче с "Кристал Пэлас" он проведет свой первый матч на тренерской скамье.
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