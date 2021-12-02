Кавани хотел бы продолжить карьеру в Барселоне

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани не планирует продлевать контракт с английским клубом, истекающий следующим летом. Уругваец планирует перейти в испанскую "Барселону", cообщает "The Times".

"Барселона" также заинтересована в подписании форварда, который по окончании нынешнего сезона станет свободным агентом. Испанский клуб имеет ограниченный бюджет, поэтому рассматривает подписание игрока летом 2022 года.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги уругвайский нападающий забил один гол в пяти матчах.