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Кавани хотел бы продолжить карьеру в Барселоне
Эдинсон не планирует продлевать контракт с МЮ
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани не планирует продлевать контракт с английским клубом, истекающий следующим летом. Уругваец планирует перейти в испанскую "Барселону", cообщает "The Times".
"Барселона" также заинтересована в подписании форварда, который по окончании нынешнего сезона станет свободным агентом. Испанский клуб имеет ограниченный бюджет, поэтому рассматривает подписание игрока летом 2022 года.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги уругвайский нападающий забил один гол в пяти матчах.
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