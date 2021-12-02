  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл хочет себе Лингарда и Триппьера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл хочет себе Лингарда и Триппьера

Англия
Обновлено
(1 голосов)

"Сороки" уже активно рассматривают кандидатуры на зимнее усиление

Ньюкасл хочет себе Лингарда и Триппьера

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

В "Ньюкасле" обсуждают варианты усиления состава в период зимнего трансферного окна, сообщает The Telegraph. Лингард из "МЮ" и Трипьер из "Атлетико" среди кандидатов.

Сообщается, что среди кандидатур, интересующих клуб, выделяются полузащитники Джесси Лингард из "Манчестер Юнайтед", Росс Баркли из "Челси", Харри Уинкс из "Тоттенхэма", защитники Натаниэль Филлипс из "Ливерпуль", Джеймс Тарковски из "Бернли", Киран Триппьер из "Атлетико".

Ранее сообщалось, что оборона и центр полузащиты – приоритетные зоны в период работы клуба на рынке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Ньюкасл Джесси Лингард Манчестер Юнайтед Киран Триппьер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
telegraph.co.uk

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...