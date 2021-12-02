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Ньюкасл хочет себе Лингарда и Триппьера
"Сороки" уже активно рассматривают кандидатуры на зимнее усиление
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В "Ньюкасле" обсуждают варианты усиления состава в период зимнего трансферного окна, сообщает The Telegraph. Лингард из "МЮ" и Трипьер из "Атлетико" среди кандидатов.
Сообщается, что среди кандидатур, интересующих клуб, выделяются полузащитники Джесси Лингард из "Манчестер Юнайтед", Росс Баркли из "Челси", Харри Уинкс из "Тоттенхэма", защитники Натаниэль Филлипс из "Ливерпуль", Джеймс Тарковски из "Бернли", Киран Триппьер из "Атлетико".
Ранее сообщалось, что оборона и центр полузащиты – приоритетные зоны в период работы клуба на рынке.
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