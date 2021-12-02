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Шерингем: Если Рангник скажет идти разминаться, игрок ответит: Не стану, я в МЮ буду дольше тебя
Негативно высказался о сроке контракта специалиста
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем негативно высказался о назначении Ральфа Рангника главным тренером команды до конца сезона. "В клубе знают, кого хотят видеть следующим тренером", – приводит его слова Talksport.
"Сама идея заменить одного временного тренера, Майкла Кэррика, другим временным кажется мне абсурдной для такого клуба, как "МЮ". При этом якобы он может остаться, если будет справляться. Но, конечно, в клубе знают, кого хотят видеть следующим тренером.
Происходящее кажется мне странным. Хочется верить, они понимают, чего хотят, и просто ждут нужного человека. Но когда разговор идет о том, что ты можешь остаться, если справишься, это какое-то половинчатое решение.
Если ты футболист, и клуб назначает тренера, который, как тебе известно, пробудет тут лишь полгода и которому ты не очень приглянулся в первые недели его работы, то ты просто начинаешь валять дурака на тренировках и думать, что это все равно не имеет значения, ведь через шесть месяцев этого человека тут не будет.
Если тренер скажет тебе идти разминаться, ты просто ответишь: "Нет, не собираюсь, я в клубе пробуду дольше тебя, дружище", – сказал Шерингем.
Тедди выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1997 по 2001 год и забил 31 гол за "дьяволов".
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