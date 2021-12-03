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АПЛ. Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2. Фред дал, Фред взял
Юнайтед впервые с сентября выиграл домашний матч Премьер-лиги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 14-й тур. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” – “Арсенал” 3:2
Голы: Фернандеш 44, Роналду 52, Роналду 70 (пен.) – Смит-Роу 13, Эдегор 54
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Линделеф, Магуайр, Теллес – Мактомини, Фред – Рэшфорд (Лингард 79), Фернандеш (ван де Бек 90), Санчо – Роналду (Марсьяль 89)
“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэл, Тавареш – Мартинелли, Парти, Эльнени, Смит-Роу (Сака 70) – Эдегор (Ляказетт 79) – Обамеянг (Нкетиа 79)
Предупреждение: Мактомини 45+1
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