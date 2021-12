ЛГБТ фанаты Челси о клубном ЧМ в ОАЭ: Клуб должен задать неудобные вопросы руководителям футбола

ЛГБТ-группа фанатов "Челси" Chelsea Pride опубликовала заявление в связи с проведением чемпионата мира среди клубов в ОАЭ. Турнир пройдет с 3 по 12 февраля.

"Турнир изначально должен был пройти в Китае, но страна-хозяйка менялась несколько раз. После публикации новостей о том, что чемпионат пройдет в ОАЭ, правозащитные организации и другие негосударственные структуры выразили серьезные опасения по поводу такого выбора. И мы, Chelsea Pride, поддерживаем эту критику.

На протяжении многих лет правозащитники фиксировали серьезные нарушения в области прав человека со стороны правительства ОАЭ, касающиеся трудового законодательства, тотальной слежки, пыток, ограничения свободы самовыражения, а также прав женщин и ЛГБТК-сообществ. Подобные нарушения могут напрямую повлиять на людей, имеющих отношение к клубному ЧМ, включая игроков, фанатов, рабочих, журналистов.

Руководители мирового футбола продолжают раз за разом передавать право проводить международные турниры странам, в которых ситуация с правами человека катастрофическая. В следующем году финал Лиги чемпионов пройдет в России, через год – в Турции. Три года назад УЕФА заставил «Челси» играть в Баку. Из четырех последних клубных ЧМ два были проведены в ОАЭ, еще два – в Катаре. А есть еще и ЧМ-2022 в Катаре. Тенденция очевидна.

Как ЛГБТК-фанаты, мы возмущены практикой передачи диктаторским режимам престижных соревнований, следствием этого является то, что мы, наши клубы, наши сборные вынуждены ехать в страны, где существуют различные риски.

Пора это прекратить.

Но также мы хотим отметить, что «Челси» обязан поддержать эту дискуссию и задать руководителям мирового футбола неудобные вопросы. Мы благодарны за помощь и поддержку, которую получали от клуба, и видим, что он выступает против любых форм дискриминации, но все же считаем, что нельзя принимать участие в таком турнире, не заявляя о своей позиции по вопросу соблюдения прав человека.

Также мы ожидаем, что ФИФА сделает публичное заявление и объяснит, как собирается защитить фанатов "Челси", намеревающихся поддержать команду в ОАЭ, особенно это касается представителей ЛГБТК+", – сказано в сообщении.

Our official statement regarding the Club World Cup and @FIFAcom pic.twitter.com/6bOE9xYrAF