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Сыграли как гранды. Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча МЮ - Арсенал, чемпионат Англии, 2 декабря 2021

Сыграли как гранды. Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Арсенал, которые встречались в 14-м туре АПЛ. Матч оказался очень драматичным. МЮ проигрывал, потом выигрывал, канониры сравняли, но хозяева все же забили третий. Криштиану Роналду оформил дубль и пересек отметку в 800 голов в официальных матчах! А для Майкла Каррика это был последний матч на посту исполняющего обязанности главного тренера МЮ. Уже 5-го декабря на тренерском мостике будет Ральф Рангник.

Английская Премьер-лига. 14-й тур
2 декабря. Манчестер. Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед – Арсенал 3:2
Голы: Фернандеш 44, Роналду 52, 70 пен. – Смит Роу, Одегор 54

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В статье: Криштиану Роналду Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед
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