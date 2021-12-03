Сыграли как гранды. Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Арсенал, которые встречались в 14-м туре АПЛ. Матч оказался очень драматичным. МЮ проигрывал, потом выигрывал, канониры сравняли, но хозяева все же забили третий. Криштиану Роналду оформил дубль и пересек отметку в 800 голов в официальных матчах! А для Майкла Каррика это был последний матч на посту исполняющего обязанности главного тренера МЮ. Уже 5-го декабря на тренерском мостике будет Ральф Рангник.

Английская Премьер-лига. 14-й тур

2 декабря. Манчестер. Олд Траффорд

Манчестер Юнайтед – Арсенал 3:2

Голы: Фернандеш 44, Роналду 52, 70 пен. – Смит Роу, Одегор 54