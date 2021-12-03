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Он уходит непобежденным. Майкл Каррик покинул Манчестер Юнайтед
Специалист работал в структуре клуба с 2018 года
Фото: manutd.com
Майкл Каррик принял решение покинуть "Манчестер Юнайтед". Об этом после победы над "Арсеналом" (3:2) объявила пресс-служба "красных дьяволов".
"Время, проведенное мной в этом замечательном клубе, всегда будет считаться лучшим годом в моей карьере. Я решил, что сейчас самое время покинуть клуб. Я хочу пожелать Ральфу Рангнику, персоналу, игрокам и болельщикам всего наилучшего в будущем".
Английский специалист работал в штабе "Манчестер Юнайтед" с 2018 года. Сначала он был одним из помощников Жозе Моуринью, а затем и Оле-Гуннара Сульшера. Также он поработал несколько недель в качестве и.о. главного тренера "красных дьяволов".
На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.
A player.— Manchester United (@ManUtd) December 2, 2021
A coach.
A manager.
But above all else, a genuine Manchester United legend.
Thank you, Michael ❤️#MUFC
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