Он уходит непобежденным. Майкл Каррик покинул Манчестер Юнайтед

Майкл Каррик принял решение покинуть "Манчестер Юнайтед". Об этом после победы над "Арсеналом" (3:2) объявила пресс-служба "красных дьяволов".

"Время, проведенное мной в этом замечательном клубе, всегда будет считаться лучшим годом в моей карьере. Я решил, что сейчас самое время покинуть клуб. Я хочу пожелать Ральфу Рангнику, персоналу, игрокам и болельщикам всего наилучшего в будущем".

Английский специалист работал в штабе "Манчестер Юнайтед" с 2018 года. Сначала он был одним из помощников Жозе Моуринью, а затем и Оле-Гуннара Сульшера. Также он поработал несколько недель в качестве и.о. главного тренера "красных дьяволов".

На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.