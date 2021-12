Он уходит непобежденным. Майкл Каррик покинул Манчестер Юнайтед

Майкл Каррик принял решение покинуть "Манчестер Юнайтед". Об этом после победы над "Арсеналом" (3:2) объявила пресс-служба "красных дьяволов".

Английский специалист работал в штабе "Манчестер Юнайтед" с 2018 года. Сначала он был одним из помощников Жозе Моуринью, а затем и Оле-Гуннара Сульшера. Также он поработал несколько недель в качестве и.о. главного тренера "красных дьяволов".

На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

A player.

A coach.

A manager.



But above all else, a genuine Manchester United legend.



Thank you, Michael ❤️#MUFC