Роналду – о победе над Арсеналом: Праздновать некогда

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, автор дубля в поединке 14-го тура АПЛ с "Арсеналом" (3:2), поделился своими впечатлениями от победы. Напомним, уже в воскресенье, 5 декабря, в 15-м туре чемпионата "дьяволы" на "Олд Траффорд" сыграют с "Кристал Пэлас".

"Мы уже настроены на следующую игру, некогда праздновать! Сегодняшняя победа была очень важна для того, чтобы вернуться в колею, но впереди еще долгий путь, до тех пор, пока мы не достигнем пункта назначения".

"Поздравляю всех моих товарищей по команде, сегодня вечером мы проявили большую силу духа! И особая благодарность нашим болельщикам, без вас мы бы не справились".