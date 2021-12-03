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Роналду – о победе над Арсеналом: Праздновать некогда
Криштиану on fire
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, автор дубля в поединке 14-го тура АПЛ с "Арсеналом" (3:2), поделился своими впечатлениями от победы. Напомним, уже в воскресенье, 5 декабря, в 15-м туре чемпионата "дьяволы" на "Олд Траффорд" сыграют с "Кристал Пэлас".
"Мы уже настроены на следующую игру, некогда праздновать! Сегодняшняя победа была очень важна для того, чтобы вернуться в колею, но впереди еще долгий путь, до тех пор, пока мы не достигнем пункта назначения".
"Поздравляю всех моих товарищей по команде, сегодня вечером мы проявили большую силу духа! И особая благодарность нашим болельщикам, без вас мы бы не справились".
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