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Рангник – о Роналду: Я никогда не видел 36-летнего футболиста в такой физической форме

Англия
(2 голосов)

Криштиану – настоящий атлет

Рангник – о Роналду: Я никогда не видел 36-летнего футболиста в такой физической форме

Getty Images / Global Images Ukraine

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Временный менеджер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник ответил на вопрос о форварде первой команды "красных дьяволов" Криштиану Роналду в рамках своей первой пресс-конференции в английском клубе.

"Всегда нужно адаптировать свой стиль футбола под тех игроков, которые у тебя есть под рукой. Я видел, как 36-летний Роналду играл во втором тайме матча с "Арсеналом". Невероятный профессионал. Я никогда не видел игрока в его возрасте в такой физической форме. Он по-прежнему с легкостью решает исход матчей".

"Суть не только в нем, суть в развитии команды в целом. Криштиану более чем готов выкладываться для команды. Я хочу помочь команде играть вместе. В том же поединке с "канонирами" вы легко могли увидеть потенциал "МЮ". У нас достаточно игроков. Трансферы зимой? Это не лучшее время для полноценных покупок. У "МЮ" не было преемственности в привлечении новых игроков и сохранении ДНК. Важно, чтобы в руководстве не было много изменений".

"Сейчас в среднем мы пропускаем по два гола за матч – это очень много".

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В статье: Криштиану Роналду Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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Источник:
Marca

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