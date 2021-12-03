Рангник – о Роналду: Я никогда не видел 36-летнего футболиста в такой физической форме

Временный менеджер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник ответил на вопрос о форварде первой команды "красных дьяволов" Криштиану Роналду в рамках своей первой пресс-конференции в английском клубе.

"Всегда нужно адаптировать свой стиль футбола под тех игроков, которые у тебя есть под рукой. Я видел, как 36-летний Роналду играл во втором тайме матча с "Арсеналом". Невероятный профессионал. Я никогда не видел игрока в его возрасте в такой физической форме. Он по-прежнему с легкостью решает исход матчей".

"Суть не только в нем, суть в развитии команды в целом. Криштиану более чем готов выкладываться для команды. Я хочу помочь команде играть вместе. В том же поединке с "канонирами" вы легко могли увидеть потенциал "МЮ". У нас достаточно игроков. Трансферы зимой? Это не лучшее время для полноценных покупок. У "МЮ" не было преемственности в привлечении новых игроков и сохранении ДНК. Важно, чтобы в руководстве не было много изменений".

"Сейчас в среднем мы пропускаем по два гола за матч – это очень много".