Герой футбольного дня. Криштиану Роналду

Его эпоха уже позади? Пожалуй, да. Он сейчас не самый лучший в мире? Это тоже факт. Бывшие заслуги должны внушать уважение, но не должны давать привилегии в настоящем времени? Это тоже правда. Роналду всегда был персоной, не оставлявшей безразличия. Кто-то стабильно противопоставлял его игру Лионелю Месси, кто-то восхищался, а кто-то связывал безумную популярность с правильно созданным медийным образом, а не футбольными достижениями. В течение всего этого времени не менялось только одно – голевое чутье португальца.

Три вопроса, поставленные в начале материала, действительно актуальны в контексте сегодняшней характеристики Криштиану Роналду. К ним можно добавлять множество уточняющих вопросов не глобального, а локального масштаба. К примеру, почему он не работает в прессинге? Почему уже не двигается по полю так резко, как раньше, хотя его физической форме могут завидовать даже юноши? Можно ли построить командную игру в коллективе, в котором выступает Криштиану Роналду? Все эти вопросы будут правильными и своевременными, но в то же время они будут порождать споры даже среди самых больших футбольных умов. Единственная константа здесь – это статистика голов.

Он забил больше всех среди футболистов-профессионалов за сборную. Теперь первым среди игроков-профессионалов забил более 800 голов за клуб, хотя неофициальные рейтинги приписывают Пеле более тысячи мячей, а чехи считают бомбардиром-гением своего Бицана (821+ голов). А есть еще Эрвин Хельмхен, Ронни Рук, Ференц Пушкаш, которые по разным оценкам тоже забивали за карьеру более восьмиста мячей. Однако мы уже никогда не узнаем точной правды, потому что статистика гениев прошлых эпох измеряется уже не игрой на футбольном поле, а изменением профиля в соцсети, как в случае с Пеле, или обновлением архивов, как в случае с Бицаном. А Роналду творит здесь и сейчас, перед нашими глазами, на футбольном поле.

Ему рекорды даются легко. Он стал лучшим игроком вчерашнего (02.12.2021) матча МЮ против "Арсенала", нанеся шесть ударов по воротам соперника. Все остальные игроки "дьяволов" вместе взятые били восемь раз. Его персональный xG (1,45) более чем в два раза выше показателя "ожидаемых голов" второго лучшего футболиста матча по этому компоненту (0,48). Его одиннадцать единоборств с процентом успешности 64 – это точно не показатель бремени для команды.

А прессинг… В прессинге – да, не участвует.

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