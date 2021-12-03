"10 млн за Холанда, столько же за Мбаппе". Рангник остроумно развеял слухи о деталях контракта с МЮ

Новоиспеченный временный менеджер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник с сарказмом прокомментировал информацию журналистов о том, что в его контракте с "красными дьяволами" прописан бонус в размере 10 миллионов евро за подписание нападающего "Боруссии Д" Эрлинга Холанда.

"10 миллионов? Окей, дайте я проверю бумаги. Да, 10 за Холанда, еще 10 за Мбаппе, 10 за Левандовского и столько же за Киммиха. Нет, конечно, это нонсенс. В моем контракте таких опций нет".

Рангник работал спортивным директором "Зальцбурга", когда в 2019 году австрийский клуб приобрел норвежского форварда.