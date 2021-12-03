Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"10 млн за Холанда, столько же за Мбаппе". Рангник остроумно развеял слухи о деталях контракта с МЮ
Закрывая маневр для сплетен
Getty Images / Global Images Ukraine
Новоиспеченный временный менеджер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник с сарказмом прокомментировал информацию журналистов о том, что в его контракте с "красными дьяволами" прописан бонус в размере 10 миллионов евро за подписание нападающего "Боруссии Д" Эрлинга Холанда.
"10 миллионов? Окей, дайте я проверю бумаги. Да, 10 за Холанда, еще 10 за Мбаппе, 10 за Левандовского и столько же за Киммиха. Нет, конечно, это нонсенс. В моем контракте таких опций нет".
Funny ???? guy this #Rangnick #Haaland #Mbappe #Lewandowski and #Kimmich for 40 millions ????#ManUtd pic.twitter.com/t3nY3CgJzH— Football Reporting (@FootballReportg) December 3, 2021
Рангник работал спортивным директором "Зальцбурга", когда в 2019 году австрийский клуб приобрел норвежского форварда.
Популярное сейчас
- Ливерпуль хочет подписать третьего бомбардира в истории Реала
- Феерия со спасительным голом на 90+9-й. ВИДЕО обзор матча Лацио - Удинезе - 4:4
- Победа МЮ, достижение Роналду, контакты Динамо с Бухарестом. Главные новости за 2 декабря
- Шевченко рассказал, возможен ли переход Ярмоленко в Дженоа
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО