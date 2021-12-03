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Рангник: Казалось, что у команды Лобановского футболистов больше, чем у моей
Ральф Рангник рассказал о влиянии Валерия Лобановского
Getty Images / Global Images Ukraine
Новый главный тренер
"Когда я впервые стал тренером в своём родном городе Бакнанг, мы играли против "Динамо" Валерия Лобановского.
Я много раз рассказывал историю о том, что через каждые 10 минут мне приходилось пересчитывать игроков на поле, потому что казалось, что у команды Лобановского футболистов больше, чем у моей.
После игры я с помощью переводчика разговаривал с Валерием Лобановским. Он сказал мне, что они тренируются так каждый день, каждый раз прессингуя по всему полю", - приводит слова Рангника официальный сайт "Манчестер Юнайтед".
Напомним, Ральф рангник назначен исполняющим обязанности главного тренера "МЮ" до конца нынешнего сезона.
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