Рангник: Казалось, что у команды Лобановского футболистов больше, чем у моей

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал о влиянии Валерия Лобановского на свои тренерские взгляды.

"Когда я впервые стал тренером в своём родном городе Бакнанг, мы играли против "Динамо" Валерия Лобановского.

Я много раз рассказывал историю о том, что через каждые 10 минут мне приходилось пересчитывать игроков на поле, потому что казалось, что у команды Лобановского футболистов больше, чем у моей.

После игры я с помощью переводчика разговаривал с Валерием Лобановским. Он сказал мне, что они тренируются так каждый день, каждый раз прессингуя по всему полю", - приводит слова Рангника официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Ральф рангник назначен исполняющим обязанности главного тренера "МЮ" до конца нынешнего сезона.