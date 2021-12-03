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Клопп о 9 матчах за 28 дней в декабре: Это сумасшествие. Всегда было и будет безумием
Немецкий специалист в очередной раз раскритиковал график АПЛ
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп
"Мы привыкли к жесткому графику.
Посмотрим, какая ситуация будет в середине декабря или ближе к концу месяца, но разговор об этом продолжается постоянно.
Это сумасшествие. Это всегда было безумием и всегда будет безумием.
Все в порядке, пока не приходит время Рождества. Это традиция, я все понимаю. Но в конце декабря настают сложные времена", – заявил Клопп.
Напомним, что в декабре "Ливерпулю" предстоит сыграть с "Вулверхэмптоном", "Миланом", "Астон Виллой", "Ньюкаслом", "Тоттенхэмом", "Лидсом" и дважды против "Лестера".
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