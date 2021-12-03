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Клопп о 9 матчах за 28 дней в декабре: Это сумасшествие. Всегда было и будет безумием

Англия
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Немецкий специалист в очередной раз раскритиковал график АПЛ

Клопп о 9 матчах за 28 дней в декабре: Это сумасшествие. Всегда было и будет безумием

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос относительно того, что команде предстоит сыграть 9 матчей за 28 дней в декабре. "Все в порядке, пока не приходит время Рождества", – приводит его слова BBC.

"Мы привыкли к жесткому графику.

Посмотрим, какая ситуация будет в середине декабря или ближе к концу месяца, но разговор об этом продолжается постоянно.

Это сумасшествие. Это всегда было безумием и всегда будет безумием.

Все в порядке, пока не приходит время Рождества. Это традиция, я все понимаю. Но в конце декабря настают сложные времена", – заявил Клопп.

Напомним, что в декабре "Ливерпулю" предстоит сыграть с "Вулверхэмптоном", "Миланом", "Астон Виллой", "Ньюкаслом", "Тоттенхэмом", "Лидсом" и дважды против "Лестера".

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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Комментарии (1)
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demiurg (Одесса)
04.12.2021 в 00:01
По-перше, це особливість АПЛ. Так, важко, але що не вбиває, робить тебе сильнішим. По-друге, саме в АПЛ у Ліверпуля в грудні не 9, а 7 матчів. Проти Мілану в ЛЧ можна грати третім складом. Що стосується кубкового матчу проти Лестера - нехай герр Клопп вирішує, чи ставити в основу ведучіх гравців. Гвардіола и Тухель, наприклад, дають на цій стадії кубка своїм лідерам відпочити.
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