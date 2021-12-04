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Тоттенхэм претендует на вингера Барселоны
Игрок может переехать в Лондон
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле серьезно заинтересовал лондонский "Тоттенхэм". Директор клуба Фабио Паратичи хочет усилить состав, чтобы "шпоры" смогли побороться за трофеи.
Вингер в свою очередь говорит о желании остаться в команде, обсуждая это с функционером "Барсы" Жоаном Лапортой и тренером команды Хави, но агент француза действует иначе. Клуб уверен, что тот тянет время до 1 января, когда Дембеле получит возможность свободно вести переговоры с любым клубом.
В текущем сезоне правый вингер принял участие в 1 матче Ла Лиги и 2 играх Лиги чемпионов, не отметившись результативными действиями.
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