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Тоттенхэм претендует на вингера Барселоны

Англия
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Игрок может переехать в Лондон

Тоттенхэм претендует на вингера Барселоны

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле серьезно заинтересовал лондонский "Тоттенхэм". Директор клуба Фабио Паратичи хочет усилить состав, чтобы "шпоры" смогли побороться за трофеи.

Вингер в свою очередь говорит о желании остаться в команде, обсуждая это с функционером "Барсы" Жоаном Лапортой и тренером команды Хави, но агент француза действует иначе. Клуб уверен, что тот тянет время до 1 января, когда Дембеле получит возможность свободно вести переговоры с любым клубом.

В текущем сезоне правый вингер принял участие в 1 матче Ла Лиги и 2 играх Лиги чемпионов, не отметившись результативными действиями.

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В статье: Барселона Тоттенхэм (Лондон) Усман Дембеле
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Источник:
Mundo Deportivo

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